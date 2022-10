Carregar reprodutor de áudio

O vice-presidente de esportes da FIA, Robert Reid, disse que há “conversa demais” e “especulação selvagem” antes da divulgação dos resultados da análise do teto orçamentário da Fórmula 1 de 2021 nesta segunda-feira.

Após uma série de atrasos, as equipes descobrirão nesta segunda-feira se receberão ou não um certificado de conformidade que confirma o desempenho dentro do limite em 2021.

Se não conseguirem, mais investigações e penalidades devem aparecer.

Durante o fim de semana do GP de Singapura, equipes rivais sugeriram que a Red Bull Racing e Aston Martin haviam violado o limite, embora ambos tenham negado veementemente que seja o caso.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com em Suzuka antes do GP do Japão de domingo, Reid deixou claro que a FIA está frustrada por as equipes terem feito acusações aos rivais.

"Acho que o lamentável para mim é que tem havido muita especulação e especulação selvagem", disse ele. "E isso causou situações em que potencialmente há até algum dano à reputação agora, o que é lamentável. Tem havido muita conversa.

“Segunda-feira virá e passará, e tenho certeza de que passaremos rapidamente para a análise do próximo ano. E vamos ver o que vem.

“Pessoalmente, eu realmente não conheço os números. É um processo, nós temos um departamento que está fazendo isso, eles virão com várias etapas do processo.

"Se houvesse alguma violação, acho que todos sabem como essas violações seriam classificadas em termos de procedimentos.

“Os regulamentos estão aí para todos lerem. Já tivemos a situação da Williams [quando a equipe foi multada em junho] então todos entendem o que aconteceria ou quais seriam os próximos passos, certamente em termos de violação de procedimento.

“Não sei se haverá algumas violações processuais, ou pode até haver gastos excessivos. Então vamos esperar e ver e lidar com isso no devido momento.”

Reid enfatizou que o resultado mais importante da segunda-feira é que os regulamentos parecem ter funcionado com sucesso.

"Eles precisam trabalhar", disse ele. "Há um processo. São as primeiras portas em termos de regulamentos. Você vê quantas mudanças existem nos regulamentos técnicos e esportivos da F1 continuamente. Acho que qualquer coisa nova precisa ser ajustada.

“Potencialmente, existem algumas consequências não intencionais ou não realizadas na maneira como as coisas são escritas. É o velho clássico. Se você colocar o balão aqui embaixo, ele vai aparecer em outro lugar que você talvez não esteja ciente. Tivemos um teste em 2020, então este é o nosso primeiro teste adequado.

"Ainda temos situações do ponto de vista esportivo em que as pessoas dizem: 'Ah, nunca vimos isso antes'. Agora, há quanto tempo o esporte está acontecendo? Então, tenho certeza de que veremos o mesmo, não apenas para a análise de 2021, mas em andamento nos regulamentos financeiros à medida que avançamos.

“É um conjunto complicado de regulamentos, portanto, um processo complicado para tentar e alcançar. Mas acho que todos concordam que é absolutamente essencial para o futuro do esporte que tenhamos algum controle sobre os custos.”

Reid disse que a FIA tem fé no ex-diretor financeiro da Scuderia Toro Rosso, Federico Lodi, que é o chefe de regulamentos financeiros do órgão.

"Temos que confiar em Federico", disse ele. "Quero dizer, esse é o trabalho dele. Ele está encarregado disso, ele fez toda a análise, é o departamento dele que criou tudo.

"Dito isso, as equipes tiveram um papel importante a desempenhar na criação dos regulamentos. E estamos todos trabalhando juntos porque há um objetivo comum que temos de acertar."

Em relação ao atraso nos resultados – que eram originalmente esperados para junho – ele disse: “Nós certamente esperamos que nos próximos anos isso aconteça mais rápido do que aconteceu, agora que passamos.

"Mas os esclarecimentos que acontecem nos resultados de 2021 são obviamente válidos para 2022 e 2023.

“Pela lei da física, estamos limitando onde podemos interrogar. Há uma grande parte disso que é absolutamente clara, e claramente dentro do limite de custo, ou claramente fora do limite de custo.

"E a área cinzenta está ficando cada vez menor à medida que avançamos."

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

