As recentes polêmicas envolvendo a Fórmula 1 e demissões inesperadas antes das provas fizeram com que a FIA quisesse fazer mudanças nas regras após investigações movidas sobre o presidente Mohammed Ben Sulayem e sua administração.

Uma série de propostas foi apresentada antes da votação da assembleia-geral da regulamentadora no dia 13 de dezembro. O plano é substituir o atual 'senado' e garantir que todas as reclamações sobre ética sejam tratadas pelo presidente da FIA e pelo presidente do senado.

A BBC informa que as revisões aboliriam o poder do comitê de auditoria para uma investigação independente sobre questões financeiras. A proposta deixaria Ben Sulayem de fato isolado.

Isso ocorre em um ano turbulento para Ben Sulayem, que agora está se preparando para uma campanha eleitoral para um segundo mandato na FIA. Atualmente, ele permanece sem oposição, e as medidas que estão sendo aprovadas só serviriam para fortalecer sua posição no topo do órgão regulamentador.

Em março, Mohammed enfrentou acusações de um delator da FIA de que ele interferiu no resultado do GP da Arábia Saudita de 2023.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, conversa com Max Verstappen, da Red Bull Racing, 3º colocado, no Parc Ferme Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ele também foi acusado de pedir aos oficiais da FIA que não verificassem o circuito de Las Vegas para o primeiro GP do ano passado. Ambas as alegações foram rejeitadas.

A BBC também afirma que Ben Sulayem enfrentou "questões sobre as finanças de seu escritório particular; o estabelecimento de um 'fundo do presidente' de 1,5 milhão de dólares para pagar os clubes membros, que votam no presidente da FIA".

No entanto, nenhuma dessas acusações foi levada adiante.

Ben Sulayem está enfrentando uma série de questionamentos sobre sua administração. Na semana passada, ele demitiu o antigo comissário de pista da F1, Tim Mayer, que alegou ter sido informado por meio de uma mensagem de texto.

Mayer alegou que foi demitido depois que Ben Sulayem "se ofendeu" com um apelo dos chefes do Circuito das Américas após uma invasão da pista por torcedores no GP dos Estados Unidos.

A ex-diretora executiva Natalie Robyn deixou a FIA depois de levantar questões sobre a governança da organização, suas práticas e finanças no escritório do presidente.

O chefe do comitê de auditoria, Bertrand Badre, e o membro do comitê de auditoria, Tom Purves, foram demitidos no verão e o diretor de conformidade, Paolo Basarri, que supervisionou a reclamação sobre a interferência do presidente no resultado do GP da Arábia Saudita, também foi demitido no mês passado.

Houve um número considerável de funcionários importantes que deixaram a organização, levando a preocupações crescentes sobre o calibre da equipe da FIA.

Nos últimos meses, a BBC informa que a FIA também perdeu o diretor esportivo, o diretor técnico da F1, o diretor digital, o chefe de assuntos jurídicos comerciais, o diretor de governança e regulamentação, o diretor de corridas, o chefe da comissão de mulheres no automobilismo, o secretário-geral de mobilidade e o diretor de comunicações, bem como os três funcionários mais graduados do RH.

Steven Kalifowitz, CMO da Crypto, Tim Mayer, diretor do Comitê de Competição Automobilística dos Estados Unidos, e Jalen Ramsey, cornerback do Miami Dolphins, no pódio para a entrega dos troféus Foto de: Mark Sutton

Se as mudanças forem aprovadas pela assembleia-geral da FIA, isso significaria que o poder do comitê de ética seria diluído da capacidade de "investigar e avaliar" as reclamações, com o poder de apenas "realizar uma avaliação inicial para determinar se uma investigação aprofundada é necessária".

Isso seria então entregue ao presidente do senado, que decidiria se seria necessário tomar outras medidas.

Outro ajuste também garantiria que qualquer investigação sobre o presidente da FIA seria relatada ao presidente do senado e ao próprio presidente.

Isso garantiria que o presidente da FIA e o presidente do senado teriam poder sobre qualquer investigação ética.

Outras alterações removeriam o poder do diretor de conformidade de investigar quaisquer irregularidades relativas ao presidente da FIA ou a qualquer outra pessoa de sua equipe.

Elas também eliminam o papel do comitê de auditoria de "garantir a precisão, relevância e permanência" dos métodos contábeis da FIA com a simples exigência de "revisá-los".

Por fim, eles impedem que o comitê de auditoria assine as contas da FIA, novamente com o poder indo para o presidente do Senado.

A FIA se recusou a comentar o assunto após tentativa de contato do Motorsport.com.

