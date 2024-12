Franco Colapinto viu a porta na Red Bull se fechar após quatro fins de semana complicados nas últimas etapas da Fórmula 1. Porém, ainda havia uma pequena esperança de que ele poderia seguir rumo à Alpine.

No entanto, o valor exorbitante que a Williams está cobrando pelo argentino assustou os franceses, que decidiram deixar a ideia de lado e escolheram focar em Jack Doohan e Paul Aron, como noticia o Auto Motor und Sport.

No mês de novembro, o RacingNews365 revelou que o time de Grove estava pedindo 20 milhões de dólares, cerca de R$121 milhões, para liberar Colapinto de sua academia. O valor parecia até razoável, com a Red Bull se mostrando interessada pelo talento do argentino.

No entanto, as batidas e prejuízos causados nas últimas corridas fizeram os taurinos voltarem para sua própria academia, como confirmou a ESPN.

Agora, é a Alpine que 'dá para trás' após rumores de que poderia tirar Doohan de sua vaga para 2025 e colocar o argentino no lugar. Segundo o site alemão, o valor milionário é o maior impasse para entrar na disputa.

O foco é preparar Doohan para acompanhar Pierre Gasly na próxima temporada. O piloto já entrará em ação no GP de Abu Dhabi, após a decisão de Esteban Ocon em deixar a equipe.

Além disso, recentemente, os franceses contrataram Paul Aron como piloto de testes e reserva. O estoniano disputa a Fórmula 2 e, apesar baixas expectativas, ainda está na disputa pelo título contra Gabriel Bortoleto.

