Nas últimas etapas, George Russell tem tido resultados melhores na Fórmula 1 do que Lewis Hamilton, que, inclusive, está sofrendo para se manter na zona de pontuação. Com isso, muitas pessoas começaram a levantar a teoria de que a Mercedes estaria priorizando um de seus pilotos.

No entanto, Toto Wolff defende que não há nenhum favorecimento acontecendo na garagem e ainda classificou as teorias como "conspirações malucas".

No Catar, Russell herdou a pole position de Max Verstappen após o holandês ser punido, mas cruzou a linha de chegada como quarto. Enquanto isso, Hamilton foi apenas o 12°, depois de também receber penalizações.

"Amamos nossos fãs. Eles contribuem para o que somos. Os outros que acreditam que precisam criar algumas conspirações malucas nem me incomodam. São apenas idiotas que não entendem nada e provavelmente nunca pisaram perto de um carro de corrida, talvez nem mesmo de um carro normal".

"Preciso ver algumas dessas coisas só para eu rir. A mensagem que deixo para aqueles que se sentem à vontade para comentar isso: ‘Ninguém está lendo o que escrevem'".

Importante lembrar que Hamilton irá para a Ferrari após o fim da temporada de 2024. O anúncio foi feito no início do ano e, desde o início, a Mercedes está sendo acusada de 'ignorar' os problemas do heptacampeão.

