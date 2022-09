Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton teme ficar "preso" em um trem de DRS durante o GP da Itália de Fórmula 1. Largando da 19ª posição - por conta da penalidade pela troca da unidade de potência, o britânico da Mercedes brincou que vai levar um iPad para o carro para se divertir caso isso aconteça.

Hamilton espera que na corrida deste domingo, "todo mundo esteja em um trem de DRS", recordando que foi, praticamente, uma luta para seguir e conseguir ultrapassar Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, durante as sessões de treinos livres.

"Eu estava atrás de Valtteri ontem nos treinos e não consegui pegá-lo ou ultrapassá-lo", disse Hamilton quando perguntado sobre o efeito DRS em Monza neste fim de semana.

"Então, espero não ficar preso na corrida.

“Mas estou imaginando que todo mundo estará em um trem DRS e ficará sentado lá esperando a estratégia, a degradação dos pneus.

"Eu estava pensando em levar um iPad comigo e durante a linha de DRS apenas assistir o novo Game of Thrones."

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, compartilhou os medos de Hamilton, mas está confiante de que a velocidade do W13 nas curvas e uma "estratégia inteligente" podem levar seu piloto aos pontos.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Bem, ele vai precisar do iPad para se divertir e nós vamos precisar do iPad para nos divertirmos", disse Wolff.

"Eu realmente espero que não seja a tensão com o DRS que tememos. Mas temos um bom carro de corrida que faz as curvas mais rápido do que todos os outros e podemos usar uma estratégia inteligente e trazê-lo de volta sólido nos pontos, aconteça o que acontecer na corrida".

"E pode ser vantajoso. E ele pode vir até a frente, mas isso é um tiro no escuro, obviamente."

Quando perguntado pelo Motorsport.com se havia muito espaço para jogar com estratégia em Monza, Hamilton sente que a insistência da Pirelli em trazer compostos mais duros torna a corrida "fácil" de uma parada e espera ter "um bom SC (safety car) oferecendo " para ajudá-lo.

"Eles deveriam trazer os pneus mais macios aqui para promover mais pitstops e outras coisas", acrescentou. "Mas eles continuam trazendo esses pneus duros e você só pode fazer um.

"É uma parada, geralmente, então a estratégia não fará muita diferença.

"Mas eu espero que haja carros de segurança e esse tipo de coisa. Eu fui tão infeliz com os tempos de carros de segurança este ano. Seria bom ter um bom SC oferecendo amanhã."

