Nas duas provas da temporada até agora, Bahrein e Jeddah , Max Verstappen colou sua Red Bull do lado da Ferrari de Charles Leclerc durante os procedimentos de relargadas após safety car. A FIA, de olho na tática que foi usada também no GP de Abu Dhabi de 2021, reforçou o Artigo 55.14 do código esportivo que proíbe "manobras arriscadas na relargada após Safety Car"

Em Abu Dhabi, a "ultrapassagem" de Verstappen fez com que a Mercedes protestasse contra a vitória do holandês, alegando que o movimento era ilegal e exigindo a revogação do resultado da corrida.

Antes da classificação deste sábado, Niels Wittich, diretor de prova deste final de semana, enviou uma atualização para as notas desta corrida onde destaca o Artigo 55.14 do Regulamento Esportivo, reforçando aos pilotos e equipes que os movimentos citados no artigo serão reprimidos.

A atualização diz: "Para evitar as chances de acidentes antes do Safety Car retornar aos pits, no momento em que as luzes do SC são desligadas os pilotos devem manter o ritmo, o qual envolve não acelerar ou frear de maneira errática ou cometer manobras que podem colocar em perigo outros pilotos ou impedir a relargada".

Fontes do Motorsport indicaram que a reprimenda está relacionada a várias manobras que pilotos estão fazendo durante a relargada com Safety Car e também com as ações de Verstappen nas últimas três corridas, que são consideradas pela FIA como o principal exemplo do que não é para ser feito.

A FIA quer reforçar que pilotos mantenham uma velocidade constante quando estiverem atrás do líder após a saída do Safety Car — claro, até que o piloto na liderança acelere para o ritmo de corrida — para não repetir a gigantesca batida do GP da Toscana, em Mugello, na temporada de 2020.

Naquela corrida, uma "bagunça" de carros acelerando e freando erraticamente, ao bel-prazer dos pilotos, formou enormes espaços entre os carros. O líder da prova, Valtteri Bottas, manteve uma velocidade constante no pelotão da frente. No momento de acelerar para relargar, os carros mais atrás, separados pelos grandes espaços entre os pelotões formados, encontraram o pelotão de líderes da prova mais lento e vários tiveram que frear bruscamente, causando um enorme engavetamento na reta principal.

Entretanto, os carros ainda serão autorizados a fazer os movimentos para aquecer pneus e eventuais carros que ficarem lado a lado de outros antes do Safety Car retornar aos boxes não serão punidos.

No momento da relargada, os pilotos poderão seguir linhas diferentes das dos rivais que estão a sua frente, mas todos os carros devem continuar totalmente atrás do carro da frente até o momento de cruzar a linha de largada/chegada.

