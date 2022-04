Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, manteve a pole position para o GP da Austrália de Fórmula 1 deste domingo após uma investigação feita pelos comissários por guiar desnecessariamente devagar na volta de retorno aos boxes após a classificação.

Leclerc, Zhou Guanyu e Yuki Tsunoda foram convocados pelos comissários por uma "potencial quebra do Artigo 33.4" do regulamento desportivo, que determina que os pilotos cumpram um delta de tempo na volta de desaceleração, evitando problemas para os demais pilotos que estão em volta rápida.

Os incidentes de Leclerc e Zhou aconteceram no Q1, enquanto o de Tsunoda foi no Q2. No Q3, o monegasco fez a pole abrindo quase três décimos de segundo para Max Verstappen, e ele pode manter a primeira posição após a liberação dos comissários.

O líder de 2022 explicou que originalmente não estava em uma volta de retorno aos boxes, fazendo apenas um resfriamento do carro em preparação para outra tentativa, uma prática comum com os novos pneus da Pirelli. Mas, no meio do caminho, resolveu voltar aos boxes.

No veredito, os comissários explicaram que decidiram por não punir o piloto e não dar a ele a tradicional reprimenda.

"Leclerc iniciou o que pretendia ser uma volta de resfriamento, não de desaceleração, o que seria sujeito à restrição de tempo determinada pelo regulamento", diz a decisão dos comissários.

"No meio da volta, a decisão foi tomada de entrar nos boxes. Durante a volta, havia muito tráfego e Leclerc fez de tudo para garantir que não atrapalharia quem estivesse em volta rápida. Esses esforços reduziram significativamente seu tempo de volta. Como resultado, houve uma quebra no tempo determinado".

"Os comissários aceitam o raciocínio do piloto sobre suas ações, determinando que ele agiu de forma razoável perante as circunstâncias e, portanto, não tomaremos nenhuma ação".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Zhou, da Alfa Romeo, deu um argumento similar, dizendo que ultrapassou o tempo devido aos esforços para se manter longe do tráfego e também se livrou de uma punição.

Já Tsunoda recebeu uma reprimenda, após os comissários julgarem que o piloto não tinha tráfego significativo. Essa é a terceira reprimenda do japonês, a segunda do fim de semana. Em anos anteriores, isso já lhe renderia uma punição de 10 posições no grid, mas o limite foi aumentado para cinco em 2022.

Segundo a atualização no regulamento desportiva da FIA, uma penalização do tipo será dada apenas se pelo menos quatro dessas reprimendas tiverem relação com a pilotagem.

Q4: Leclerc é pole após batidas de Alonso, Stroll e Latifi; veja debate da classificação

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: