Com um bom início de temporada, Sergio Pérez quer se colocar na luta pelo título da Fórmula 1 em 2023. E o mexicano acredita ser capaz disso por ter o apoio total da Red Bull em suas ambições, com a equipe deixando de ser uma equipe de um carro só.

Com o RB19 provando ser o melhor carro do grid de 2023, a luta pelo título já vai se fechando em uma disputa interna entre Pérez e Max Verstappen.

Mesmo com o holandês sendo o franco favorito, o GP da Arábia Saudita mostrou o potencial para uma luta que pode ser bem intensa. Pérez superou o companheiro pela vitória, mas a disputa acabou sendo deixada de lado em meio à controversa briga pela volta mais rápida.

Enquanto a Red Bull sempre foi vista como uma equipe que gira ao redor de Verstappen, Pérez sente que as coisas mudaram internamente, com o mexicano tendo a oportunidade ideal para brigar pelo título.

Questionado no dia de mídia na Austrália se ele sente que tem as ferramentas necessárias para superar Verstappen, Pérez disse: "Eu acredito completamente nisso e, certamente, quando eu cheguei na equipe, as coisas eram muito diferentes. Basicamente, eles corriam com dois carros porque era obrigatório".

"Agora posso dizer que realmente me sinto parte da equipe. Realmente sinto que tenho meu lugar e sou respeitado. E como piloto isso é algo bom de se ter. Eu realmente acredito que tenho total apoio da equipe, tanto quanto Max, e que eu terei tantas chances de vencer o campeonato quanto Max".

As expectativas de Pérez de lutar pelo título ganham ainda mais força pelo fato do RB19 potencialmente se encaixar melhor em seu estilo de pilotagem do que o RB18.

Ao longo de 2022, o ritmo de Pérez foi caindo conforme a Red Bull evoluiu no desenvolvimento do RB18, com foco na redução de peso. Isso fez com que o carro ficasse mais distante de suas preferências.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Certamente me sinto mais confortável no carro. Acho também que aprendemos com a direção que tomamos no ano passado, não somente com o carro propriamente dito, como também como ajustamos ele e como tentamos compensar nossas fraquezas. Estávamos tirando performance do carro".

Pérez disse que as primeiras impressões do RB19 deixaram ele e Verstappen feliz com a forma de guiar, e ambos pediam coisas similares no caminho de desenvolvimento.

"Agora temos um carro muito forte, um pacote muito forte, um carro no qual eu me sinto confortável. É um carro que estou trabalhando bem, um carro que eu acredito no caminho que está sendo tomado com o desenvolvimento, que eu posso tirar o máximo dele".

"Acho que isso é importante para conseguirmos seguir na luta pelo campeonato ao longo da temporada: ter um carro que te permita ser competitivo, independente das condições. Certamente, no ano passado, quando começamos a desenvolver o carro, ou basicamente quando ele entrou no regime, ele casava mais com Max, e a vantagem aumentou bastante".

"Acredito que, no momento, estamos pedindo as mesmas coisas. Nas primeiras corridas, estivemos muito próximos no equilíbrio, pedindo ajustes similares. Então, nesse sentido, é algo bom para agora".

