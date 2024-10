David Schumacher, filho da Ralf Schumacher, foi até as redes sociais e expôs a relação conturbada da sua mãe Cora Brinkmann com o ex-Fórmula 1.

Em uma postagem, que posteriormente foi apagada, David relatou o histórico de convivência da família destacando até mesmo alguns episódios de suposta de agressão por parte da genitora.

"Quando meus pais se divorciaram em 2015, minha mãe me ameaçou que, se eu não morasse com ela, ela destruiria o sonho da minha vida, ou seja, meu sonho de ser piloto, porque, devido à guarda de ambos os pais ela não assinaria mais os documentos necessários. Como ela não estava em condições mentais adequadas para cuidar de mim e eu não queria crescer em um ambiente em que a única coisa que importava o dia todo era a pessoa ruim que meu pai era [na visão de Cora], eu simplesmente não queria mais ficar perto dela", iniciou David.

"Houve um incidente em que ela quis me afastar do meu próprio pai contra a minha vontade e a situação ficou tão fora de controle que tivemos de chamar a polícia, pois ela batia no meu pai sem parar. As constantes acusações contra meu pai, de que ele plantou tudo em minha cabeça e só falava mal dela não são nem de longe verdadeiras. Meu pai sempre fez tudo o que podia para garantir que eu tivesse um bom relacionamento com minha mãe", prosseguiu.

"Durante anos, papai me persuadiu repetidamente a dar a ela outra chance. Eu sempre a rejeitava porque não tenho vontade nem coragem de passar pela mesma coisa novamente - despertar velhas lembranças e ter as mesmas experiências. E a maneira como ela está se comportando no momento é uma vergonha absoluta: meus pais estão divorciados há nove anos! Por favor, deixe-nos em paz e deixe-nos viver nossas vidas - nós também a deixaremos em paz!", completou na publicação.

Ralf e Cora se separaram em 2015 e, recentemente, o irmão de Michael Schumacher usou as redes sociais para revelar ao mundo que é homossexual e assumir um relacionamento com o empresário Etienne Bousquet-Cassagne.

