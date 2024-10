O chefe da Aston Martin, Mike Krack, admitiu que o uso compartilhado do túnel de vento da Mercedes pode ser "um fator" para que sua equipe esteja fora do ritmo nesta temporada da Fórmula 1, mas insistiu que isso não é desculpa para a queda.

Enquanto a campanha de 2023 viu a equipe de Silverstone conquistar sete pódios nos primeiros 18 GPs, o retorno nesta temporada é zero. A equipe está em quinto lugar na classificação dos construtores, com um melhor resultado de quinto lugar - registrado no segundo evento do ano na Arábia Saudita.

"Acho que isso seria uma desculpa fácil demais", disse Krack quando perguntado sobre os compromissos de compartilhar um túnel de vento. "Temos outra equipe usando o mesmo túnel de vento com menos tempo. Portanto, isso não é uma desculpa".

Pressionado sobre se isso poderia ser um fator no déficit de desempenho, ele acrescentou: "É possível, mas ainda assim, estamos muito atrás dessa equipe. Então, talvez isso seja um fator para eles".

"Talvez seja um fator para nós, mas acho que, com a mesma ferramenta, poderíamos ter um desempenho melhor".

Túnel de vento da Mercedes Foto de: Mercedes AMG

No entanto, a questão de um túnel de vento compartilhado não afetará a equipe britânica a longo prazo, já que o túnel de última geração da equipe deverá entrar em operação em 1º de janeiro, quando os testes aerodinâmicos poderão começar com os carros de 2026.

Embora se espere que a combinação do novo túnel de vento e das principais contratações técnicas, incluindo a de Adrian Newey, vindo da Red Bull, transforme a Aston Martin em uma equipe de vanguarda, Krack se recusou a culpar totalmente a situação atual da equipe por sua forma.

"Se você é uma equipe em processo de construção, não se trata apenas de colocar o túnel de vento lá, mas também de ter a tecnologia, a metodologia e a maneira como você faz os testes", explicou ele. "O mesmo vale para a simulação".

"Fomos uma equipe cliente por muitos anos e é preciso construir todas essas coisas em paralelo, mas se essa for a escolha que você faz, não deve usá-la como desculpa depois".

"Você tem essa parte [o túnel de vento] que precisa ser desenvolvida, mas você também tem um carro a ser desenvolvido e não deve usar um para justificar o outro", conclui.

