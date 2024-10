Mick Schumacher surgiu como um possível candidato à vaga da Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1, conforme apurado pelo jornal suíço Blick. O nome do alemão, filho do heptacampeão mundia Michael Schumacher, surgiu graças ao 'descarte' dos nomes de Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto, além de Valtteri Bottas.

Segundo o Blick, o finlandês, mesmo como o principal candidato, estaria dificultando as negociações, tanto pelos detalhes de um futuro contrato, em que estaria exigindo mais dinheiro para fechar.

Enquanto isso, Mick já foi cotado como um dos possíveis candidatos. Já Bortoleto, que é piloto da academia da McLaren, e Colapinto, que corre pela Williams, nesta temporada, teriam suas contratações dificultadas.

As declarações de Mattia Binotto, novo chefe de equipe da Sauber, em Monza, revelam o incômodo da equipe com os rumores e que logo dariam uma resposta para esse dilema: "Os muitos rumores e especulações têm que parar. É por isso que decidiremos muito em breve!"

Jornal alemão questiona Mick Schumacher na F1 em 2025

Já o jornal alemão Bild afirmou que Mick não terá assento permanente em um carro de Fórmula 1 em 2025, citando que Binotto decidiu contra ele e a favor de Bottas.

O piloto filho do heptacampeão da F1 está correndo no World Endurance Championship (WEC), enquanto continua como piloto reserva da Mercedes.

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!