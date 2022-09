Carregar reprodutor de áudio

O desempenho da Ferrari, tanto nas pistas como na elaboração de estratégias, vem sendo um assunto recorrente nessa temporada de Fórmula 1, pois a equipe vem cometendo erros, o que atrai críticas. Quem se pronunciou sobre a má fase que a equipe italiana está atravessando foi Flavio Briatore, ex-dirigente da Renault.

"É incrível como a Ferrari consegue estragar tudo em todas as corridas", disse Briatore ao site F1 Insider após o GP da Itália.

No GP em questão, a Ferrari chamou Charles Leclerc para os boxes quando um safety car virtual foi acionado após o abandono de Sebastian Vettel. No entanto, antes do piloto da Ferrari sair dos boxes, a bandeira verde já tinha sido acionada novamente e a corrida tinha sido reiniciada. Portanto, embora a parada tenha parecido oportuna na teoria, na p´ratica não foi bem assim, pois o piloto não conseguiu utilizar toda a vantagem que poderia ter ao parar em períodos de bandeira amarela.

Como se não bastasse isso, por ter parado cedo, na volta 13, quando faltavam 40 para o fim da corrida, Leclerc teve que parar novamente. Por outro lado, o rival, Max Verstappen, parou apenas uma vez.

Até agora, com 16 corridas realizadas das 22 previstas, a Ferrari ganhou apenas quatro, Leclerc ganhou três e Sainz uma. Apenas 3 poles foram convertidas em vitórias, Leclerc com duas, uma no Bahrain e outra na Austrália, e Sainz com uma, na Inglaterra.

Esses erros na estratégia e falhas mecânicas vem trazendo prejuízos para a equipe que começou a temporada com esperanças, motivada pela vitória de Charles Leclerc na primeira etapa. Com tantos problemas, a Ferrari saiu da liderança dos dois campeonatos, de pilotos e contrutores.

Faltando seis corridas para o encerramento da temporada, a Red Bull lidera o campeonato de construtores com uma vantagem de 139 pontos para a Ferrari. Enquanto Verstappen está a 116 pontos a frente de Leclerc no campeonato de pilotos. Na atual situação da tabela, é melhor a Ferrari ficar de olho mesmo na equipe que está em terceiro lugar, a Mercedes, que tem 371 pontos, apenas 35 pontos atrás da equipe italiana.

