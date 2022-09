Carregar reprodutor de áudio

Desde que Oscar Piastri se recusou a aceitar a vaga para ser piloto titular de Fórmula 1 na Alpine em 2023, pois ele já tinha assinado um contrato com a McLaren, a equipe da qual ele está ligado há quase três anos não economizou nas palavras, principalmente o diretor Otmar Szafnauer.

"Esperava mais lealdade de Piastri. Ele deveria ter mais lealdade com a equipe que cuidou dele, que o levou ao Mundial e, acima de tudo, que o colocou em um carro de Fórmula 1 por um ano para se preparar Eu esperava mais lealdade do Oscar do que ele mostrou. Comecei na Fórmula 1 em 1989 e nunca vi nada parecido", disse Szafnauer no início de agosto, acrescentando algumas semanas depois que: "Gostaria que Oscar tivesse um pouco mais de integridade. Ele assinou algo também, em novembro, e fizemos tudo o que pudemos para prepará-lo para a F1."

A Alpine foi rápida em salientar sua contribuição para o financiamento das últimas temporadas de Piastri nas categorias de base, para não falar dos testes no A521, não é insignificante. No entanto, de acordo com Mark Webber, é muito exagerado.

"Os números mencionados são totalmente desproporcionais", disse o representante de Oscar Piastri no Canal 4. "Certamente não é o caso. Nas categorias de base, Oscar ganhou bônus vencer esses campeonatos, independentemente do investimento da Alpine [Piastri ganhou a Fórmula Renault Eurocup, FIA F3 e F2] Assim, 80% de sua carreira juvenil e orçamento da academia foi contribuído por patrocinadores externos e pela família de Oscar. É importante colocar a situação em contexto."

Webber aproveitou para confirmar a versão dos acontecimentos dada por Piastri, a quem Alpine acusou de não manter sua atual equipe informada sobre suas negociações com a McLaren: "Algo estava se formando há muito tempo. Mas eles sabiam, é mais claro que a água. Eles sabiam disso".

De qualquer forma, o piloto reserva terá desempenhado um papel importante nesta temporada. "Ele trabalhou muito para esta equipe, dedicou muitas horas. Ele tentou contribuir o máximo possível para a Alpine em termos de desempenho, ele fez tudo o que pode para ajudar no simulador", concluiu Webber.

