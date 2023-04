F1 - Formato de sprint autônoma avança, mas Horner diverge sobre execução em Baku: "Absolutamente ridículo"

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula 1 é a terceira da categoria com as corridas sprints, mas elas estão longe de ser unanimidades. Para este ano, a ideia da FIA é introduzir um modelo mais 'autônomo' já a partir do GP do Azerbaijão, em Baku.

A ideia do CEO da categoria, Stefano Domenicali, é tornar o sábado independente do GP principal no domingo: ou seja, ter a classificação para sprint pela manhã e a corrida à tarde. Em reunião com as equipes, o próximo passo foi dado para a introdução desse 'experimento.'

Contudo, nem todos estão 100% de acordo com as corridas curtas. Baku é o primeiro dos seis eventos de sprint no cronograma de 2023 e ocorre em um momento em que as equipes ainda estão construindo seus estoques de peças sobressalentes e introduzindo peças atualizadas e, em alguns casos, completando novos pacotes que terão 'oferta' limitada.

O fato de outra corrida de rua vir logo depois do evento em Baku, coloca ainda mais pressão sobre as equipes para deixar o Azerbaijão com o mínimo de danos.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“A realidade é que é absolutamente ridículo fazer a primeira corrida de velocidade do ano em uma corrida de rua como o Azerbaijão”, disse Christian Horner quando questionado pelo Motorsport.com sobre o risco de danos. “Do ponto de vista do limite de custo, tudo o que você pode fazer é destruir seu carro. E custa muito dinheiro por lá. Portanto, uma corrida é suficiente em Baku."

Por outro lado, falando antes da reunião de domingo, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que apoiava o formato autônomo se os detalhes pudessem ser acordados. “Acho que duas sessões de classificação por si só é algo ruim”, disse ele quando questionado pela Motorsport.com.

“Se mantivermos o formato atual, acho que não conseguiríamos fazer isso com a quilometragem do motor e acho que a Pirelli não tem pneus suficientes. Então, isso é algo que precisa ser resolvido.”

