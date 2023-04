F1: Verstappen 'retruca' Russell quanto a suspeitas sobre Red Bull

Carregar reprodutor de áudio

Vencedor dos GPs de Bahrein e Austrália em 2023 e líder da atual temporada da Fórmula 1, Max Verstappen negou que a Red Bull esteja 'escondendo o jogo' neste ano para não levantar suspeitas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), conforme sugeriu o britânico George Russell.

“Com certeza, eles estão se segurando”, havia dito o piloto da Mercedes ao podcast Chequered Flag, da BBC. “Eu acho que eles estão quase 'envergonhados' de mostrar todo seu potencial porque, quanto mais rápidos eles parecerem, mais a categoria tentará segurá-los de alguma maneira", disse.

"Eu creio que, realisticamente, eles têm uma vantagem de sete décimos sobre o resto do pelotão”, explicou. “Não sei qual é a diferença de ritmo no momento, mas Max (Verstappen) e a Red Bull não têm nenhuma razão para forçar".

"Sendo justo, eles têm feito um ótimo trabalho. Não podemos negar isso e claramente precisamos melhorar”, completou Russell, que abandonou o GP da Austrália por problema de confiabilidade na unidade de potência da Mercedes.

Questionado sobre isso, Verstappen reagiu: “Estamos só fazendo o nosso melhor com o desenvolvimento. Trata-se também de controlar o ritmo. Ninguém sabia na Austrália quanto tempo o pneu duro duraria. Não há necessidade de ganhar meio segundo a cada volta e destruir os pneus”.

