A McLaren informou no começo da noite em Barcelona que o membro da equipe enviado ao hospital após o incêndio no motorhome recebeu alta.

No começo do sábado, antes do terceiro treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1, o motorhome da equipe britânica precisou ser evacuado rapidamente devido a um incêndio na parte superior da estrutura, que acredita-se ter uma origem elétrica.

O paddock se movimentou para ajudar a apagar o fogo, com o chefe de operações da Pirelli na F1, Mario Isola, um bombeiro credenciado, liderando as operações antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Felizmente foi possível controlar rapidamente as chamas, mas um membro da McLaren precisou ser enviado ao hospital por exames. Horas após o fim da classificação, que terminou com a pole de Lando Norris, a equipe confirmou que a pessoa havia sido liberada.

"Atualizando a situação, a McLaren informa que o membro da equipe que havia sido levado ao hospital para exames recebeu alta. Agradecemos ao circuito e a equipe médica pelo cuidado e apoio".

Porém, Norris deixou uma dúvida sobre a extensão dos danos causados pelo fogo. Após a classificação, o pole do GP da Espanha disse: "Uma pena que não será usado hoje ou amanhã, e talvez não seja usado no futuro".

Um representante da McLaren disse que a equipe ainda está avaliando a extensão dos danos e não comentará sobre o caso no momento.

