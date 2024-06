F1: Largando em P3, Hamilton celebra evolução da Mercedes

Lewis Hamilton fez o terceiro melhor tempo na Classificação do GP da Espanha. Após a sessão, o inglês da Mercedes celebrou a evolução do carro e parabenizou o trabalho da equipe. Esta é a melhor posição de largada de Hamilton no ano, que até então tinha dois P7 (Canadá e Mônaco) no Quali.

"Eu estou realmente feliz. Tem sido um ano bastante difícil, mas todos na fábrica trabalharam duro. Finalmente começamos a ver esses passos se aproximando dos caras que estão à frente", celebrou Hamilton. "Lentamente, o carro está se transformando em uma máquina de corrida que podemos usar para brigar contra os carros à frente."

Sobre a expectativa para a corrida, Hamilton destacou a velocidade de Norris e Verstappen nas retas. Porém, o inglês afirma que estará na pista amanhã para vencer.

"Vou para a corrida tentando vencer e estou em uma boa posição para a reta até a curva um. E nosso ritmo para corrida não parece ruim. Esses dois são rápidos, mas esperamos poder pressioná-los com ambos os carros na estratégia", comentou Hamilton.

