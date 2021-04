As expectativas para que o GP de Miami seja integrado ao calendário da Fórmula 1 na temporada de 2022 ganharam uma nova injeção de ânimo após o novo prefeito de Miami Gardens, Rodney Harris, anunciar apoio a uma nova candidatura para a realização do evento.

Caso seja bem sucedido, isso levaria a um memorando de acordo entre a cidade, a organização do Miami Dolphins e a F1 pela realização da corrida em um circuito construído ao redor do Hard Rock Stadium, casa do time da NFL, liga de futebol americano.

Miami Gardens é uma cidade 25 quilômetros a norte de Miami e seu conselho votará na próxima quarta feira a nova resolução, que foi proposta pelo prefeito com apoio do bilionário do ramo imobiliário Stephen Ross, que assinou um acordo com a F1 em 2019 pela promoção da corrida.

Os esforços anteriores de Ross foram por água abaixo pela oposição de residentes locais que, em outubro, entraram com um processo civil contra o condado de Miami-Dade, o Miami Dolphins (que pertence a Ross) e a Fórmula 1 por discriminação racial. Miami Gardens tem uma população de 113 mil pessoas, sendo a maioria de negros.

Isso marca também um passo atrás de Harris, que votou contra a candidatura inicial do evento no Hard Rock Stadium em 2019 quando ainda era um membro do conselho da cidade (equivalente a vereador).

Na proposta do memorando de acordo, Miami Gardens se colocaria a promover ativamente como "a primeira cidade de maioria negra a sediar uma etapa da F1 entre as 23 cidades ao redor do mundo que recebem um GP".

O acordo também envolve uma doação de R$28 milhões para financiar programas que beneficiam a comunidade e a economia local e um programa que será implementado pela F1 para fomentar o STEM (Ciência, tecnologia, engenharia e matemática) em estudantes".

Miami Grand Prix Track Layout Photo by: Miami GP

O traçado da pista já passou por alterações para apaziguar os moradores locais, sendo redesenhado para evitar o uso da Rua 199, o que significa que a principal via da região pode manter o funcionamento durante o final de semana. O Dolphins também prometeu levantar barreiras de redução de som, além de monitorar a qualidade do ar e do som ao longo do evento.

O grupo de ativistas de Miami Gardens, liderado pela ex-comissária Betty Ferguson, disse que eles seguirão lutando contra a realização do GP.

"Isso vai contra tudo que a comunidade representa", disse Ferguson ao The Miami Herald. "Não sei quem [o conselho] acha que está representando se eles apoiam essa resolução, mas não será os moradores".

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.