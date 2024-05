F1: Sauber admite que Sainz é prioridade para era Audi

Carlos Sainz foi confirmado como principal alvo da Sauber pelo representante da equipe, Alessandro Alunni Bravi, enquanto a equipe suíça se prepara para seu futuro com a Audi na Fórmula 1.

A Sauber já deu um dos primeiros movimentos no mercado de pilotos de 2025 ao contratar Nico Hulkenberg da Haas em um contrato de vários anos, que leva o alemão ao seu primeiro ano como equipe de fábrica da Audi em 2026.

Com Lewis Hamilton saindo da Mercedes para ocupar lugar na Ferrari no próximo ano, Sainz é a propriedade mais quente que atualmente não tem contrato para 2025. O piloto de 29 anos já tem ligações com a Audi por meio de seu pai no Dakar, que incluem a vitória no evento de 2024.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre sua lista para a vaga restante em 2025, Alunni Bravi – que também é diretor administrativo do Grupo Sauber – brincou que “todas as equipes têm uma lista restrita!”

“Todo mundo sabe que existe um piloto de ponta disponível no mercado, é Carlos Sainz”, disse ele. “Acho que todo mundo gostaria de ter Carlos a bordo.

"Ele é um dos melhores pilotos. Ele se mostra extremamente maduro, um bom piloto para desenvolver o carro, para conduzir a equipe para o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo muito consistente, muito forte tanto na classificação quanto na corrida. E acho que a Ferrari tem uma das melhores duplas de pilotos.

“Mas sabemos também que o mercado não depende apenas de nós mesmos. Depende de diversos fatores. E há muitas equipes que estão conversando com os pilotos.

“E vamos avaliar, mas agora que anunciamos Nico não há pressa em fazer essa escolha. Ainda estamos no começo.”

Quando questionado sobre o estágio alcançado pelas negociações e se seus atuais pilotos Valtteri Bottas e Zhou Guanyu ainda são opções, Alunni Bravi disse que nenhuma decisão foi tomada.

“Estamos conversando com [Sainz] e outros pilotos”, disse ele. “Também com nossos atuais.

"Mas é por isso que não temos pressa, porque agora garantimos um dos dois lugares. Agora podemos ter mais tempo. A decisão não é fácil. Porque, claro, temos dois bons pilotos que estão conosco há três anos, que estão tendo um bom desempenho.

“Há Carlos, há outros pilotos, e precisamos entender – porque aqui estamos tomando uma decisão que não está impactando apenas 2025, mas também o futuro da equipe de fábrica da Audi.

“Então, eu diria a duração do contrato, qual poderia ser a combinação... a dupla de pilotos é importante. Não é apenas a decisão de um único piloto. E todas as opções estão sobre a mesa, começando pelos nossos dois atuais e encontrando [aquele] que poderia se encaixar no projeto."

Outra opção que permanece disponível para Sainz é retornar ao grupo da Red Bull, que ele deixou depois de ser ignorado em favor de Max Verstappen em 2016.

Mas no mês passado, Helmut Marko, da Red Bull, revelou que Sainz “tem uma oferta muito lucrativa da Audi que não podemos igualar ou superar”.

Colaborou Mandy Curi

