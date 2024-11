Os dias que antecederam o GP de São Paulo de Fórmula 1 foram marcados pela ansiedade dos fãs para saber qual piloto andaria na McLaren MP4/5B de Ayrton Senna em homenagem ao ícone após 30 anos de sua partida. E quem terá a honra de guiar o carro do título do brasileiro em 1990 é o inglês Lewis Hamilton, fã declarado do paulistano - alguns fãs, porém, discordaram da 'escolha', argumentando que um nome do Brasil deveria pilotar o bólido, com Rubens Barrichello repostando uma publicação no teor.

Como se vê na segunda imagem do tweet acima, Barrichello diz "Também acho" para a seguinte afirmativa do fã: "Quem deveria guiar o carro do Senna no Brasil: @rubarrichello. Esse sim teve uma história com Airton (sic) Senna e muito melhor que o Hamilton". Nesta sexta-feira, Rubinho 'se explicou'.

"Na verdade, eu não me posicionei, eu só repliquei uma coisa que falei que também acho, mas não é porque tem que ser a mim: tinha que ser um brasileiro, com toda a história, com todo o Brasil... Por mais carinho que a gente tenha pelo Hamilton -- e eu também, um amigo pessoal --, ele já vai estar correndo. Dê a chance para um garoto novo, brasileiro, que está despontando. Que seja o [Gabriel] Bortoleto, que seja o [Felipe] Drugovich, para alguém que não teve a chance de guiar, que 'tenha o Brasil', né?", disse.

"Porque o Ayrton sempre colocou a mão para ajudar [os brasileiros]. Ele ligou para a equipe minha de kart em 1987 para me ajudar, então com certeza ele faria isso (ajudar os brasileiros). É mais isso do que qualquer outra coisa... Não é 'ah, fiquei chateado', não. Porque eu tenho no coração Interlagos: o negócio é que eu acho que tinha ser brasileiro", completou Barrichello quando questionado pela reportagem da Band. Assista:

