Além dos assuntos relacionados à pista, a sexta-feira do GP de São Paulo foi marcada pelos rumores sobre Gabriel Bortoleto, cotado para uma vaga de titular da Sauber na Fórmula 1 2025. Tal situação foi inclusive objeto de uma das perguntas para Andrea Stella, chefe da McLaren -- time do qual o brasileiro é piloto júnior --, na coletiva de imprensa dos dirigentes. Neste sentido, o Motorsport.com apurou que, apesar das conversas entre todas as partes, nenhuma decisão foi tomada -- pelo menos por enquanto.

A reportagem soube que a resposta de Stella está em linha com o que a cúpula da McLaren pensa sobre a questão. "Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer mais uma vez o quão bom é o trabalho que ele vem fazendo nas categorias juniores, vencendo a F3, liderando a F2 no primeiro ano... E isso leva ao fato de que acho muito, muito normal e natural que as equipes de F1 estejam interessadas em tê-lo como piloto. A McLaren não impedirá a possibilidade de Gabriel pilotar [como titular] na F1", disse Stella.

"Então, as conversas estão em andamento e veremos qual será o cenário para o futuro", destacou o cartola italiano, indicando situação semelhante ao que foi apurado pelo Motorsport.com. Isso porque ainda há termos a serem alinhados para que o brasileiro possa ter um contrato como titular em 2025.

A liberação da McLaren para que Bortoleto corra pela Sauber depende de condições específicas: a escuderia papaia só abre mão dos 'direitos' que 'detém' sobre o brasileiro caso o time suíço garanta a titularidade do piloto no próximo ano. Ou seja, se a oferta da futura Audi pressupor uma titularidade só em 2026, com apenas um cargo de reserva para 2025, o time inglês de Woking não deve abrir mão de Gabriel.

Bortoleto tem alguns concorrentes na briga pela vaga de titular da Sauber em 2025, principalmente o atual detentor do assento, Valtteri Bottas. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com nesta quinta-feira, o finlandês admitiu que Gabriel "tem chances" e que tem sido deixado de stand by pela cúpula de Hinwil -- segundo o veterano, os termos do contrato de renovação já estão acordados com a diretoria do time suíço há tempos, mas o sinal verde ainda não foi dado. Na outra ponta, Gabriel segue negociando...

Procurado, o staff do piloto declarou o seguinte sobre os rumores: "Gabriel é piloto oficial do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren. Ele tem um contrato com eles que envolve até mesmo parte do patrocínio da temporada dele na F2. Conversas para 2025 naturalmente existem, porém, não há nada de concreto a ser anunciado". Antes do comunicado, o Motorsport.com questionou diretamente Bortoleto sobre o caso, mas ele pediu que a pergunta fosse remetida à assessoria, que respondeu conforme acima.

