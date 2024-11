Oliver Bearman está vivendo um GP de São Paulo de Fórmula 1 inesperado, tendo que entrar repentinamente no carro da Haas nesta sexta-feira, assumindo o posto pelo restante do fim de semana. E o britânico revelou como foi ser convocado de última hora para substituir Kevin Magnussen, que ficou doente na noite de quinta-feira.

Esta é a segunda vez que Bearman substitui Magnussen na temporada, com o britânico ocupando seu lugar em Baku, após o dinamarquês ser suspenso pela FIA por atingir 12 pontos de punição na superlicença.

No primeiro dia de atividades em Interlagos, Bearman chegou até a última fase da classificação sprint, garantindo o 10º lugar no grid de largada da prova de amanhã. E, pouco após o fim do quali, descobriu que ocuparia a vaga de Magnussen pelo restante do fim de semana.

Bearman, que fez sua estreia na F1 como substituto de Carlos Sainz, da Ferrari, na Arábia Saudita, no início deste ano, correrá em tempo integral pela Haas em 2025 e fará sua segunda prova pela equipe em 2024.

Oliver Bearman, Haas VF-24 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A corrida em Baku foi, até agora, a única vez que o britânico conseguiu se preparar totalmente para uma corrida, mas ele ficou muito feliz ao receber a ligação do chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, na sexta-feira, mesmo que tenha sido muito cedo.

"Ayao me acordou esta manhã às 6h30 com sua ligação", disse Bearman. "Quando vi o nome dele, não fiquei tão bravo. Se fosse minha mãe ou algo assim, sem perceber a diferença de fuso horário, eu teria ficado um pouco mais irritado!".

"É claro que quero dar o meu melhor por Kevin, porque sei que ele está se sentindo mal, e ele teve muito sucesso na pista e fez a pole aqui [em 2022]. É claro que estou muito feliz por entrar em um carro de F1 e é um prazer".

Bearman é o primeiro piloto na história da F1 a marcar pontos para duas equipes diferentes em suas duas primeiras corridas, tendo terminado em sétimo em Jeddah pela Ferrari e em 10º em sua estreia pela Haas em Baku. O Brasil apresenta sua primeira chance de participar de uma corrida sprint da F1 antes de se alinhar para o GP no domingo.

Ele superou a Haas de Nico Hulkenberg na classificação sprint, mas um erro no início de sua volta rápida na disputa entre os 10 primeiros o impediu de largar ainda mais à frente.

Oliver Bearman, Haas VF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Quero dizer, o carro estava se sentindo muito bem o dia todo. Honestamente, desde a primeira volta que dei no TL1, tive uma ótima sensação", acrescentou. "Então, sim, estou feliz por estar no SQ3 e finalmente chegar à terceira fase de uma sessão de classificação, mas cometi um pequeno erro no primeiro setor que me fez perder muito tempo. O resto da volta foi muito, muito boa, então estou um pouco decepcionado".

PIASTRI ROUBA CENA e é POLE da SPRINT em Interlagos; BAND CONFIRMA transmissões de 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!