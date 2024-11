Kevin Magnussen, da Dinamarca, ficará de fora de todo o fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1 devido a uma doença -- uma espécie de náusea --, com o piloto reserva Oliver Bearman, da Grã-Bretanha, permanecendo no carro até o fim do evento, no domingo.

Na manhã de sexta-feira, a Haas anunciou que Magnussen teria que ficar de fora da sexta-feira após ficar doente, e que ele seria substituído por Bearman para os treinos livres e a qualificação sprint. Isso também significa que Bearman estará no carro para a corrida sprint de sábado.

Mas agora, em uma atualização posterior, a Haas confirmou que Magnussen não estará no carro neste fim de semana, com Bearman também participando da qualificação de sábado e do GP em Interlagos no domingo.

"A Haas F1 Team pode confirmar que Kevin Magnussen não competirá no GP de São Paulo e Oliver Bearman correrá pela equipe pelo restante do fim de semana", informou a equipe sobre seu line-up no Brasil.

Bearman se saiu bem na sexta-feira em sua primeira visita ao circuito de Interlagos, na capital paulista, ficando em terceiro nos treinos livres antes de avançar para o top 10 na qualificação sprint. O britânico estava a caminho do oitavo lugar no grid, mas viu seu tempo de volta no SQ3 deletado por exceder os limites da pista e alinhará em 10º, à frente do experiente companheiro de equipe Nico Hulkenberg -- o alemão larga em 12º.

Bearman está pronto para sua terceira largada em um GP de F1 e sua segunda pela Haas, tendo já substituído Magnussen em Baku quando o dinamarquês ficou de fora por causa de uma suspensão de uma corrida por acumular muitos pontos de penalidade na cédula desportiva.

Júnior da Ferrari, Bearman tem só 19 anos e já foi contratado pela Haas para assumir uma vaga de titular em 2025 -- justamente no lugar de Magnussen --, tendo também substituído Carlos Sainz pelo time de Maranello na Arábia Saudita quando o espanhol foi tratado de apendicite.

A terceira largada de Bearman também significa que a Haas terá que repensar seus planos para o teste de novatos na pós-temporada em Abu Dhabi, do qual Bearman estava pronto para participar. Os pilotos não podem ter largado em mais de dois grandes prêmios para serem elegíveis para o teste.

