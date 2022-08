F1: Gasly acredita que é "muito cedo" para pensar em futuras opções no grid

Carregar reprodutor de áudio

Depois de ser rebaixado da Red Bull para a Toro Rosso, agora AlphaTauri, em meados de 2019, Pierre Gasly recuperou sua confiança na Fórmula 1 e começou a se tornar um líder da equipe de Faenza. Com as portas fechadas para um possível retorno à equipe principal, o francês está tranquilo sobre o fato de ter o futuro nas próprias mãos a partir do fim de 2023.

Em 2021, havia a expectativa de que Gasly tinha feito o suficiente para ganhar uma segunda oportunidade na Red Bull, contudo, Christian Horner recrutou Sergio Pérez quando o sucessor de Pierre Gasly, Alex Albon, também foi deixado de lado. Em maio deste ano, a escuderia de Milton Keynes fechou com Pérez uma extensão de contrato por mais dois anos, até o fim da temporada de 2024.

Isso significa que o caminho para o retorno à Red Bull agora está formalmente encerrado para Gasly e mesmo que o francês desfrute da oportunidade de ter seu futuro em suas próprias mãos, sem obrigações com a equipe principal para além de 2023, o piloto diz que é muito cedo para começar a pensar sobre seu próximo movimento.

"Acredito que você tem que estar aberto. Precisa haver uma conversa, obviamente com a Red Bull e eles seriam os primeiros a saber qual é a situação", disse ao Autosport.

"Mas, claro, também é a primeira vez na minha carreira que tenho a opção de decidir o que vai acontecer.

"No entanto, é cedo, estamos na metade de 2022. No momento certo, vamos avaliar quais são as melhores opções para o futuro."

Ao se converter em figura constante no meio-campo com a AlphaTauri, junto de seu inexperiente companheiro de equipe Yuki Tsunoda, o acúmulo de pontos de Gasly foi fundamental para a equipe conseguir assegurar o sexto lugar no campeonato de construtores de 2021 depois de uma luta durante toda a temporada pelo quinto posto com a Alpine.

Gasly sente que assumiu bem o papel de líder da equipe e crê que sua segunda etapa com a AlphaTauri também o transformou em um piloto melhor em todos os aspectos, o que o permite assegurar uma vaga no grid quando seu contrato terminar em 2023.

"Sim, sim. Sou muito mais completo", explicou o jovem de 26 anos. "Creio que é um esporte em que, pessoalmente, me sinto muito mais completo do que quando cheguei, porque é um esporte complexo.

"Não se trata apenas de pilotar. Se trata de conduzir a equipe na direção que você deseja, se trata de fazer as pessoas trabalharem juntas pelo mesmo objetivo, motivando a todos porque é difícil.

"Você vê que as pessoas estão mentalmente esgotadas depois de algumas corridas por conta das viagens, de todo o trabalho que estão fazendo.

"Ser um líder, não se trata apenas de pilotar e ser rápido nas pistas. Se trata de liderar a equipe e levar essa energia, a mentalidade e a ética de trabalho que você impõe a si mesmo para o resto da equipe para tirar o melhor de si. É isso que estou tentando fazer.

"No fim do dia, a diferença é que quero estar em um lugar que possa me dar a oportunidade de ser competitivo. Isso é realmente o mais importante para mim, ter um pacote que me permita mostrar minhas habilidades e lutar por mais, porque essa é a minha única motivação neste esporte, é lutar pela vitória, pelos pódio e de por estar na frente do grid."

