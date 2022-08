Marko espera que teto orçamentário não transforme Fórmula 1 em "campeonato de contadores"

Carregar reprodutor de áudio

Desde 2021, a Fórmula 1 entrou na era do Regulamento Financeiro, um conjunto de regras que regem como as equipes são limitadas no uso de determinados recursos, por meio do teto orçamentário. Além de uma série de desenvolvimentos ou revoluções regulatórias, ele persegue um objetivo simples: ajudar a reduzir drasticamente os gastos incorridos pelas equipes, em particular as maiores, para evitar uma escalada que pode ser prejudicial para estruturas menos bem armadas e, portanto, para disciplina e sua atratividade.

É claro que, no contexto em que, a cada ano, as despesas das equipes são limitadas, a questão de alternar o uso de recursos do ano atual para a temporada seguinte é ainda mais crucial do que antes. E, inevitavelmente, uma rápida olhada nos dois rankings da F1 em 2022 mostra que a Red Bull tem uma vantagem interessante. Além disso, pode ser grande a tentação de concluir que o fabricante poderia aproveitar isso, se as coisas continuassem como estão, para planejar mais ativamente para 2023.

Mas, em uma entrevista exclusiva para a publicação irmã do Motorsport.com, Motorsport-Total.com, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, lembra que a equipe não precisou de domínio no ano passado para manter um alto nível de competitividade este ano: "No ano passado, muitos escreveram que estaríamos um segundo ou dois atrás em 2022 porque fomos forçados a continuar desenvolvendo o chassi até a última corrida para ter apenas uma chance contra aquele 'motor Hamilton' do Brasil."

"Temos uma equipa sólida, temos pouca rotatividade", acrescentou sobre este assunto, sem dúvida uma referência à saída de Dan Fallows pelo lado da Aston Martin: "Às vezes alguém sai, mas não foi nada essencial no nosso departamento de aerodinâmica. Por ter um grupo tão forte e apaixonado, foi possível. E um bom financiador para lidar com o teto orçamentário."

Helmut Marko em discussão com Christian Horner, o diretor da Red Bull

Quando perguntado se já houve algum caso em que um gerente financeiro interveio para evitar que uma evolução fosse feita, Marko respondeu: "O departamento financeiro se fortaleceu consideravelmente. Antes, os técnicos só tinham que declarar quanto precisavam e se eles estavam fora do plano de negócios, você tinha que coordenar isso de alguma forma com a Red Bull em Salzburgo."

"Agora é como se a cooperação com os financiadores determinasse os desenvolvimentos e também o volume dos desenvolvimentos. Mas não é o financiador que diz "a partir de agora não haverá mais desenvolvimentos". Pelo contrário, nós, a gerência da equipe, analisamos e determinamos se precisamos de outro desenvolvimento. Então temos que fazer economias em outro lugar".

"Estamos reduzindo o número de pessoas na Red Bull Racing, mas ainda temos a Red Bull Technology. As pessoas então seguem em frente e recebem outras tarefas. Afinal, temos o hipercarro [o Red Bull RB17], estamos na America's Cup. Há projetos onde podemos colocar o pessoal que não queremos perder. É um processo onde a FIA aprende, onde aprendemos. Espero que não vá se tornar em um campeonato de contadores."

