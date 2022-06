Carregar reprodutor de áudio

Para Pierre Gasly, as novas diretrizes da FIA em relação as regras do campeonato terão impacto “mínimo” na hierarquia competitiva da Fórmula 1.

Antes do GP do Canadá, a entidade anunciou uma diretiva técnica que visa melhorar os problemas com o efeito solo dos carros, assunto debatido desde o início da temporada, mas que entrou em evidência após os problemas – e reclamações- de diversos pilotos após a etapa de Baku.

No Azerbaijão, o piloto francês já havia dito que os pilotos precisariam de uma bengala para andar aos 30 anos se a questão não fosse abordada, completando que estava "deixando de lado o interesse de qualquer equipe ou de qualquer carro".

Para Gasly, “você nem consegue perceber como é, apenas assistindo a bordo ou assistindo de fora” que ressaltou estar “feliz que eles entenderam que este é um assunto sério para todos nós daqui para frente. Não estamos aqui apenas para reclamar só porque queremos reclamar de algo, não somos assim.”

"Esta é apenas uma preocupação com a nossa saúde, todos nós antes mesmo de relacioná-la com qualquer performance, apenas deixando toda a performance de lado."

O impacto a curto prazo seria estabelecer um limite para o problema, o que prejudicaria as equipes que mais sofrem com os “quiques”, pois seriam forçadas a aumentar a altura dos carros, tendo impacto direto no rendimento das máquinas.

Mas, Gasly sentiu que qualquer impacto na hierarquia seria "mínimo".

“Acho que estamos falando, há coisas que podem ser mudadas e afetariam uma parte muito, muito pequena do desempenho dos carros de todos”, disse ele.

