Durante a coletiva de imprensa antes dos treinos no GP do Canadá de Fórmula 1, George Russell afirmou que nova diretriz da FIA em relação aos carros de 2022 está mais para um “esparadrapo”, como uma medida paliativa, do que uma maneira definitiva de resolver o problema.

Sobre o movimento da FIA, o piloto da Mercedes admitiu que “é bom vê-los agindo imediatamente”.

Presidente da Associação de Pilotos (GPDA), Russell destacou: "Precisamos esperar e ver os resultados da coleta de dados da FIA. Acho que mesmo para as equipes que sofrem menos, ainda é algo incrivelmente agressivo e acidentado. A FIA tem todo o acesso a todas as cargas de aceleração vertical pelas quais estamos passando e está muito além do que você esperaria ser seguro.” O piloto ainda acrescentou que "mais conversas são definitivamente necessárias para avançar e para onde vamos a partir daqui."

Desde os testes de pré-temporada, os novos carros da F1 sofrem com o efeito solo. Algumas equipes conseguiram encontrar soluções que minimizam o impacto do porpoising, como é o caso da Red Bull. Mas, outros times acabaram tendo mais problemas com os ‘quiques’”, como é o caso da Mercedes. Em circuitos de rua, como Mônaco e Baku, a trepidação ficou mais evidente.

Em Montreal, a FIA optou por coletar dados para estudar o que pode ser feito para reduzir os riscos dos saltos na saúde dos pilotos. Apesar da entidade intervir no debate, buscando soluções para o problema, Russell ressaltou que "o que foi antecipado neste fim de semana" é " mais um emplastro do que a solução".

