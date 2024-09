F1: Gasly ataca FIA e vê punição de Magnussen como 'injusta'

O piloto da Alpine, Pierre Gasly, pediu aos comissários do GP da Itália de Fórmula 1 que revertessem a punição de Kevin Magnussen, depois que o toque entre eles levou o dinamarquês a atingir o máximo de pontos de penalidade em sua superlicença.

Os dois tiveram um pequeno contato depois de entrarem lado a lado na Variante della Roggia, o que não levou nenhum dos pilotos a fazer a curva. Mais tarde, Magnussen ultrapassou Gasly, alcançando a nona colocação - que se tornou o 10º lugar após uma penalidade de 10 segundos ter sido aplicada por seu envolvimento no incidente.

Posteriormente, Magnussen teve dois pontos de penalização aplicados à sua superlicença, o que o levou aos 12 necessários para desencadear uma proibição de corrida - ele havia somado 10 pontos no início desta temporada.

Gasly sentiu que o contato final foi “nada” e “um pouco de roda a roda”. Ele acrescentou que ficaria feliz em visitar os comissários e vai lutar para que revertam a decisão em nome de Magnussen.

"Honestamente, isso não foi nada. Alguém me disse que ele recebeu uma penalidade de 10 segundos. Estou um pouco surpreso com isso porque ele tentou, mas foi um pouco roda a roda e no final eu realmente não perdi tempo.

“Espero que de alguma forma eles possam reverter isso porque isso seria definitivamente injusto. Ficarei feliz em fazer isso [garantir Magnussen com os comissários] – vou ver o que posso fazer." completou o francês.

O chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, teve o cuidado de não comentar a suspensão de Magnussen e disse que “deveria discutir isso diretamente com os comissários, em vez de dizer certas coisas em público”.

