F1: Confira o resultado final do GP da Itália

A Fórmula 1 entregou um fim de semana emocionante de velocidade em Monza. Com uma aula da Ferrari em estratégia, Charles Leclerc venceu o GP da Itália, neste domingo (01/9). Com apenas uma parada, o monegasco surpreendeu a todos e comemorou o triunfo dentro da casa de sua equipe, fato que não ocorria há cinco anos.

Os pilotos da McLaren completaram o pódio. Oscar Piastri, que fez excelente prova, terminou na segunda colocação após liderar boa parte da corrida. Norris, que largou da pole, terminou em terceiro lugar em Monza e contou com o acréscimo de um ponto por ter feito a volta mais rápida da corrida.

Já o líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, terminou a corrida em sexto lugar. Norris diminuiu a vantagem para 62 pontos.

Agora, a Fórmula 1 vai retomar as atividades entre 13 e 15 de setembro com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2024. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

