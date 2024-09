Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, comentou, após GP da Itália da Fórmula 1, as falas de Max Verstappen, que disse que as chances de título nos dois campeonatos não são mais realistas, e afirmou que ambas as disputas "estarão sob pressão". Além disso, comentou sobre a corrida contra o tempo para aplicar mudanças efetivas em controlar o carro 'ingovernável'.

Sobre o comentário de Verstappen, disse: "Com o ritmo que tivemos hoje, com certeza os dois campeonatos estarão sob pressão. Portanto, temos de reverter a situação muito rapidamente".

"Acho que esse circuito expôs as deficiências que temos no carro em relação ao ano passado", disse Horner, comparando o RB20 com o carro da temporada passada. "E acho que temos um problema muito claro, que foi destacado neste fim de semana, que sabemos que precisamos resolver, caso contrário, nos colocaremos sob enorme pressão".

Questionado sobre o que causa mais problema, ele afirma ser o equilíbrio do carro: "Acho que é mais o equilíbrio. Acho que 100% é equilíbrio. Não temos uma conexão entre a dianteira e a traseira. Acho que o Max não consegue se apoiar na traseira na entrada da curva, nem o Checo [Pérez]".

"E acho que você acaba compensando isso. Então você sai de frente. E é uma linha muito tênue. E você pode ver isso na classificação. Com um pneu desgastado e equilibrado, conseguimos fazer um [tempo de] 19,6 que coincidiu com os melhores tempos. Em seguida, colocamos dois novos jogos de pneus, o equilíbrio está completamente comprometido e ficamos quatro décimos e meio mais lentos", analisou Horner

Sobre o nível de pressão para tentar manter a liderança do campeonato, o chefe da Red Bull disse que todos estão pressionados: "É claro que estamos sob pressão para dar a volta por cima. E ninguém se coloca sob mais pressão do que nós mesmos, porque terminar em sexto lugar é ruim".

"E a realidade é que a Ferrari nos ajudou um pouco hoje, assim como a briga entre os dois pilotos da McLaren. Caso contrário, no campeonato de pilotos, poderíamos ter perdido mais um pedaço de pontos", afirmou.

"Acho que o mais importante é entender o problema. Depois, acho que há certas correções que podem ser introduzidas. Talvez não para resolver todo o problema, mas para resolver alguns deles", disse Horner, ao ser questionado se as mudanças chegariam à tempo.

"Acho que agora temos um período de duas semanas antes de Baku e Singapura. E depois temos, se preferir, outra pequena pausa, mas que podemos trabalhar, entre Singapura e Austin. Portanto, temos um tempo realmente... Esse tempo agora é crucial".

Questionado sobre as falas de Verstappen e se ele estaria 'em pânico' pela queda de desempenho da Red Bull, ele negou que o piloto holandês estaria desesperado: "O que realmente me impressionou em Max é como ele está realmente envolvido nesse processo. Ele não está entrando em pânico. Ele está trabalhando com os engenheiros. Está explicando com muita clareza onde estão os problemas. Ele está dedicando tempo e esforço".

"Ele chegou cedo esta manhã. Ele participou das chamadas do Zoom na semana passada. Ele estará no simulador antes da próxima corrida. E ele está realmente trabalhando duro nisso. E acho que ele demonstrou grande maturidade como campeão, pela forma como está trabalhando com o grupo de engenharia", disse Horner.

Além disso, comentou que situação é incômoda para todos: "Ninguém gosta da situação em que estamos no momento. Ninguém está satisfeito com ela. E temos que trabalhar muito para reverter a situação. Mas a única coisa que esta equipe tem é força, profundidade e talento. E nós voltaremos".

O chefe da Red Bull ainda comentou sobre a pressão entre as equipes que disputam o título: "Acho que, com base no desempenho de hoje, pode-se dizer que ambos estão sob pressão absoluta. Fomos o quarto carro mais rápido hoje. E essa é a realidade. Temos que dar a volta por cima. Se quisermos ter certeza de que conquistaremos os dois títulos, temos de colocar desempenho no carro".

Sobre a balança da F1 ter mudando para McLaren, Horner disse que "a mudança é muita rápida e isso é algo que certamente nunca experimentamos antes, tão rápido. Mas o fato de poder oscilar tão rapidamente para um lado, também pode oscilar rapidamente para o outro. Portanto, é nisso que estamos nos concentrando".

