A chuva que era esperada chegou na manhã deste sábado em Istambul, jogando um ingrediente a mais no final de semana do GP da Turquia de Fórmula 1. E em um terceiro treino livre com pista molhada, diversas rodadas e até mesmo uma bandeira vermelha, Pierre Gasly foi o mais rápido, com Max Verstappen em segundo, enquanto Lewis Hamilton foi o 18º após apostar em apenas uma saída no meio da sessão.

As boas condições de aderência da pista acabaram chamando a atenção na sexta, pegando algumas equipes de surpresa, sem estarem com carros ajustados para tais condições. Nesse contexto, a Mercedes se sobressaiu, com o W12 mostrando força nas duas sessões livres, ambas lideradas por Lewis Hamilton.

Já Max Verstappen foi visto diversas vezes reclamando com a equipe sobre problemas de colocar os pneus na janela de funcionamento ideal.

Mas o sábado veio para atrapalhar ainda mais o planejamento das equipes. Como prometido, a chuva veio com força, trazendo ainda um pouco de neblina, mas sem afetar o início do TL3 no horário programado. Os pilotos optaram por não sair de cara, esperando a melhora no tempo e nas condições de pista.

Foram quase 10 minutos antes que tivéssemos os primeiros carros na pista, com a dupla da AlphaTauri sendo a primeira a se aventurar, com pneus azuis, de chuva extrema. Gasly marcou 01min39s988 como melhor volta e rapidamente conversou com seu engenheiro sobre as condições serem mais próximas dos compostos intermediários.

Os pneus verdes começaram a aparecer na casa de 20 minutos de sessão. Neste momento, Sainz liderava com 01min36s299, seguido de Ricciardo, Norris, Leclerc e Raikkonen. Mercedes e Red Bull seguiam sem tempos.

Primeiro, uma bandeira amarela foi acionada devido a uma rodada de Gasly no último setor. Pouco depois, a sessão foi interrompida por causa de Russell. O britânico perdeu o controle da Williams e terminou atolado na brita na curva três. A pista foi liberada poucos minutos depois.

Após o fim da bandeira vermelha, os ponteiros foram à pista e aproveitaram as melhoras na condição para baixar rapidamente os tempos de volta. Com 25 minutos ainda no cronômetro, Bottas liderava com 01min31s996, seguido de Ocon, Verstappen, Raikkonen e Ricciardo, enquanto Hamilton era 11º após dar apenas uma volta rápida.

A pista seguia secando a cada minuto, formando um trilho seco que permitia a melhora dos tempos de volta, mas não impedia diversas rodadas de pilotos, incluindo Leclerc e Verstappen.

A 15 minutos do fim, a Honda dominava a classificação, com Gasly na ponta após marcar 01min30s447, 0s237 à frente de Pérez, com Verstappen em terceiro, a 0s596. Sainz era o quarto e Leclerc o quinto, enquanto Hamilton era o 18º enquanto aguardava nos boxes o momento certo para sair.

Poucos pilotos apostaram em sair nos minutos finais, mas tivemos mudanças na classificação. Pierre Gasly terminou na ponta com 01min30s447, 0s164 à frente de Max Verstappen, com Sergio Pérez em terceiro.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas e Esteban Ocon. Com apenas uma saída no meio da sessão, Lewis Hamilton foi o 18º.

A Fórmula 1 volta à pista de Istambul neste sábado para a classificação que define o grid de largada para o GP da Turquia. A sessão acontece às 9h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E assim que acabar, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com a presença de Felipe Drugovich, piloto brasileiro da F2. Não perca!

