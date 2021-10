Conforme reportado pelo Motorsport.com, os rumores da 'compra' da Alfa Romeo-Sauber pela Andretti ganham cada vez mais força nos paddocks da Fórmula 1. Agora, a novidade é que a negociação pode estar a apenas uma reunião de ser sacramentada.

Segundo a revista RACER, um encontro entre os representantes da Andretti -- cujo homem-forte é o norte-americano Michael Andretti, piloto da McLaren F1 em 1993 -- e da equipe ítalo-suíça está marcado para o GP dos Estados Unidos, em Austin, no fim de outubro.

De acordo com a publicação, a Andretti, que atualmente compete em categorias como IndyCar, Fórmula E e IMSA, assumiria o controle da atual escuderia Alfa Romeo por meio de uma participação majoritária na empresa proprietária da Sauber.

A operação se daria por meio da aquisição de 80% da companhia dona da Sauber, organização que 'detém a vaga' no grid da F1 -- desde 2019, o time se chama Alfa Romeo por causa de acordos comerciais entre a marca italiana e a estrutura fundada por Peter Sauber. As cifras girariam em torno de 250 milhões de euros, o que chega perto da casa dos 2,2 bilhões de reais na cotação atual, segundo informações do site RaceFans.

A volta de Michael Andretti à F1 como chefe de equipe também seria bem vista pelo grupo norte-americano Liberty Media, dono da categoria máxima do automobilismo mundial. Atualmente, o único time dos Estados Unidos na elite do esporte a motor é a Haas.

Até o momento, o único piloto confirmado pela Alfa Romeo-Sauber para a temporada 2022 é o finlandês Valtteri Bottas, que sucederá o compatriota Kimi Raikkonen. O campeão mundial de 2007 pela Ferrari se aposentará ao fim de 2021.

Já Bottas, que foi preterido pela Mercedes e deixará o time alemão para abrir vaga para o atual competidor da Williams George Russell, da Grã-Bretanha, ao lado do também britânico Lewis Hamilton, chega para ser a referência da escuderia de Hinwil.

Por ora, o segundo piloto da Alfa é Antonio Giovinazzi, que ainda não tem futuro definido. O italiano pode seguir na equipe, mas tem sua vaga ameaçada principalmente pelo chinês Guanyu Zhou, da F2. Porém, caso o time seja adquirido pela Andretti, tudo pode mudar.

Colton Herta pode ser piloto da futura Andretti F1

Em meio à indefinição sobre o segundo assento da equipe, o jovem piloto norte-americano que corre pela Andretti na IndyCar ganha força como um possível competidor do time na F1 já para 2022.

De acordo com o site The Race, a Gainbridge, patrocinadora de Herta na escuderia Andretti de IndyCar, estaria envolvida na negociação para levar o sobrenome do ítalo-americano Mario Andretti, campeão da F1 em 1978, de volta à categoria máxima do automobilismo. Assim, o vencedor de seis GPs na principal competição de monopostos dos Estados Unidos poderia pintar no grid da F1 2022.

