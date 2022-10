Carregar reprodutor de áudio

Yuki Tsunoda reservou uma sala de karaokê e convidou Pierre Gasly e outros membros da Alpha Tauri para se juntarem a ele durante a noite da última terça-feira no Japão e o resultado da 'cantoria' antes do fim de semana de Fórmula 1 começar em Suzuka, foi parar nas redes sociais divertindo os fãs.

O encontro também serviu como uma espécie de festa informal de despedida antecipada, com a mudança de Gasly para a Alpine em 2022 prevista para ser confirmada em breve.

"Esse foi definitivamente o destaque da minha semana até agora!", disse o francês quando questionado sobre a sessão pelo Motorsport.com. "Todas as minhas experiências de karaokê, eu estive no Japão. Com base nisso, eu me considero um cantor muito ruim, um cantor muito ruim.

"Mas não, nós apenas fomos lá por diversão. E eu fiquei tipo, você está entrando. Nós estamos indo para o Japão. Então, Yuki, me levou para um karaokê e estávamos lá com alguns membros da equipe e eu fiz uma música muito romântica junto com Yuki, onde ele se emocionou e deu toda a sua vida!

"Ele deu tanta energia que teve que sair da sala porque começou a ter dor de cabeça, aparentemente, com base no que ele disse."

Gasly enfatizou que os momentos fora da pista com as pessoas com quem trabalha são uma parte importante do trabalho de um piloto de corrida.

"Esse é o tipo de momento que você gosta de fazer parte da equipe, onde parece, você sabe, uma família, porque viajamos pelo mundo juntos. Na maioria das vezes, obviamente, é para o trabalho.

“Mas depois que você tira isso hoje e no final do dia, somos todos humanos, você sabe, precisamos compartilhar esse tipo de experiência.

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Erik Junius

"E esses são os momentos que eu vou lembrar mais do que, você sabe, uma quinta-feira na pista, fazendo qualquer coisa, você sabe. Mas são sempre momentos muito únicos que você compartilha. E devo dizer que foi um momento muito agradável com os caras."

Sobre as habilidades de canto de Tsunoda, ele disse: "Especialmente em japonês, devo dizer, eu não tinha ideia se ele estava xingando para nós ou cantando corretamente, mas parecia muito bom."

Gasly disse que ficou impressionado com o alto perfil de Tsunoda em Suzuka, com sua imagem aparecendo em todos os lugares.

"Obviamente, ele ainda é bastante novo, mas correr em casa é uma sensação muito, muito única e você sabe, nós trocamos isso e eu disse a ele que você pode ficar rapidamente sobrecarregado com todo o apoio que recebe, toda a energia. É bastante consumo de energia.

"Ao mesmo tempo, isso motiva você, mas você precisa dar aos fãs algum tempo e atenção e precisa encontrar o equilíbrio certo para manter todo o foco na corrida. Quero dizer, todas as pessoas que virão aqui vai querer que ele se apresente no domingo.

"Mas eu acho muito legal. Você sabe, ele se tornou uma espécie de exemplo para todos esses jovens japoneses, dê a eles esperanças de que, você sabe, em três ou quatro anos você pode chegar à F1. E sim, acho que acho isso muito legal. Então estou feliz por ele."

