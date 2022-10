Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel “consideraria seriamente” fazer um retorno único à Fórmula 1 no futuro se tivesse a chance de correr em Suzuka novamente.

O tetracampeão mundial anunciou em julho que se aposentará da categoria no final da temporada, encerrando um período de 15 anos no esporte. Isso significa que o GP do Japão deste fim de semana será a última aparição programada de Vettel em Suzuka, uma pista que ele sempre nomeou como sua favorita e onde conquistou quatro vitórias.

Vettel também conquistou seu segundo título de F1 em Suzuka, em 2011, e admitiu que “parece um pouco diferente” sabendo que é seu último GP do Japão em comparação com outros eventos. Questionado pelo Motorsport.com se ele tinha algum interesse em tentar as categorias japonesas no futuro para poder correr em Suzuka novamente, Vettel sentiu que “nunca poderia dizer nunca”.

“Obviamente, adoro pilotar e, nessa pista, sempre me senti muito vivo e a paixão sempre foi muito viva”, disse Vettel. “Vamos ver que tipo de carro talvez apareça no futuro. Talvez um desses caras [os outros pilotos de F1] nas próximas corridas aqui se sinta um pouco doente, não sei.

“Eu não desejo que eles se sintam assim! Mas eu não me importaria de voltar para uma corrida em Suzuka a qualquer momento. Mas obviamente veremos o que o futuro traz. No momento, não tenho planos. Mas acho que há algumas corridas emocionantes acontecendo no Japão. Não sei, vamos ver.”

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault, celebrates his second world championship with his team at the 2011 Japanese GP Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel confirmou que estava falando sério em seu comentário, sorrindo com a ideia de retornar para uma “carreira de uma corrida”.

“Sim, se alguém estiver feliz em inscrever um piloto para uma única corrida!” ele adicionou. Tenho certeza que esses caras não ficariam felizes em se afastar. Mas seria algo que eu consideraria seriamente.”

O alemão conquistou todas as quatro vitórias em Suzuka com a Red Bull, a primeira em 2009. Ele também é o pole mais recente do GP do Japão de 2019, quando corria pela Ferrari. O piloto da Aston Martin afirmou que ainda não fez nenhum plano firme além de sua aposentadoria, com sua 300ª e última largada marcada para Abu Dhabi no final de novembro.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music