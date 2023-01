Carregar reprodutor de áudio

Aos poucos, a Ferrari vai confirmando seus planos para 2023 no mundo do esporte a motor. E um anúncio esperado para os próximos dias deve colocar Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman como os reservas da equipe na Fórmula 1 para a temporada.

Após perder a chance de retornar ao grid da F1 neste ano, Giovinazzi foi confirmado como piloto da Ferrari na classe de hipercarros do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC). E enquanto este será o foco do italiano, ele deve manter suas ligações com a F1 segundo apurado pelo Motorsport.com Itália.

Giovinazzi virou piloto reserva da Ferrari no ano passado após perder sua vaga na Alfa Romeo no fim de 2021. O italiano dividiu o papel em 2022 com Mick Schumacher, que agora cortou suas ligações com o time italiano para assumir a função na Mercedes.

Giovinazzi estava entre os candidatos para substituir Schumacher na Haas, mas sua campanha foi por água abaixo após bater o carro no início de um treino livre do GP dos Estados Unidos, com a vaga ficando com Nico Hulkennberg.

A confirmação de Giovinazzi como parte da lista de pilotos da Ferrari na LMH não surpreendeu ninguém, marcando seu retorno à Le Mans após uma aparição com a AF Corse em 2018 na GTE Pro. Neste ano, ele correrá ao lado de James Calado e Alessandro Pier Guidi na Ferrari 499P #51.

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

E como cinco das sete etapas do WEC em 2021 coincidem com a F1, Shwartzman assumirá a função no lugar de Giovinazzi em Jeddah, Baku, Barcelona, Silverstone e Interlagos.

Shwartzman passou 2022 como piloto de testes e desenvolvimento da Ferrari após dois anos na Fórmula 2. Ele fez ainda dois treinos livres com a equipe além dos testes de pós-temporada em Abu Dhabi.

Isso permitiria a Shwartzman, que corre atualmente com uma licença de Israel devido à invasão russa na Ucrânia, buscar um programa para 2023. Recentemente, ele fez um teste com a Chip Ganassi em Sebring pela Indy, mas não foi realizado um anúncio formal ainda.

