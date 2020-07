Assim que começou o treino livre para o GP da Estíria, a Fórmula 1 confirmou a adição do GP da Rússia e do GP da Toscana Ferrari 1000 ao calendário de 2020. A prova de Sochi conseguiu manter sua data original, e será a 10ª etapa do ano. O GP ainda vem com uma novidade: deve ser a primeira a ter a presença de público.

Recentemente, o autódromo de Sochi começou a divulgar suas publicidades da prova, anunciando a venda de ingressos. A organização do GP confirmou que os fãs poderão estar presentes no evento.

"Junto com o governo russo e a organização do campeonato, fizemos todos os esforços possíveis para garantir o GP da Rússia neste ano", disse Alexey Titov, CEO da Rosgonki, organizadora da prova.

"Esse será um festival incrível para o maior público possível. Serão dias de festa na capital de férias da Rússia".

"A presença de público tem um bom nível a cada ano e estamos confiantes que as dificuldades deste ano não serão um obstáculo para os fãs do esporte a motor".

"Estamos nos preparando meticulosamente para receber o público de modo seguro e mal podemos esperar para ver todos no Parque Olímpico".

No momento, a Rússia é o terceiro país mais afetado pela pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. Segundo informações da universidade Johns Hopkins, o país tem quase 794 mil casos e 11 mil mortes.

Até o momento, os fãs estão proibidos de participar das primeiras corridas de 2020 devido à pandemia. No Red Bull Ring, os fãs não podem estar nem nos portões do circuito.

A F1 havia falado anteriormente que tinha esperança de ter fãs novamente próximo do final do calendário europeu. Ainda há a possibilidade de ter um número limitado de fãs em outras corridas, como Monza ou Mugello, mas a decisão ainda não foi tomada.

