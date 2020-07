A Fórmula 1 queria um formato diferente para o GP da Estíria, para evitar que o final de semana fosse uma cópia do final de semana. E, mesmo com a proposta da corrida classificatória rejeitada, a categoria pode conseguir seu desejo no final, mas por uma razão muito diferente: a ação do clima.

A previsão do tempo para o final de semana coloca como alta a possibilidade de fortes chuvas no sábado, que podem levar ao cancelamento do terceiro treino livre ou da classificação.

Os cenários possíveis para essa situação foram discutidas na reunião entre chefes de equipe, feita na noite da quinta. A F1 ainda enviou um documento assinado pelo diretor de provas Michael Masi na manhã desta sexta.

Na carta, Masi disse que a F1 tentará ao máximo fazer a classificação no sábado. Porém, se não for possível, a primeira opção é passar a sessão para a manhã do domingo. Porém, se a situação não tiver melhorado até lá, o grid será formado pela classificação final do TL2.

Esse cenário pode levar as equipes a focar mais em voltas rápidas no TL2 no lugar de fazer simulações de corrida.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre a situação, o chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que o risco da classificação não acontecer no sábado é muito real - então as estratégias para hoje precisam ser revisadas.

"Reunimos informações vindas da direção de prova, que nos deu um aviso sobre o risco da sessão não acontecer devido a uma tempestade com raios ou chuva pesada", disse.

"Ainda está aberto. Podemos ter uma classificação no domingo de manhã ou, se o tempo não permitir, o TL2 contaria para a formação do grid. É algo que precisamos monitorar hoje, e precisamos ver como que vamos lidar com isso".

