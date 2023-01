Carregar reprodutor de áudio

A organização do GP de Miami de Fórmula 1 revelou nesta quarta-feira os planos para atualizar sua estrutura para este ano, incluindo o recapeamento da pista e a mudança do paddock para dentro do Hard Rock Stadium.

Uma das maiores decisões é a mudança do paddock e das áreas de hospitalidade das equipes para dentro da arena do Miami Dolphins, diferentemente do que aconteceu em 2022. Os fãs terão a chance de comprar ingressos que lhes permitam ver o que está acontecendo no paddock.

Tilke entra na jogada

Após problemas com a pista no GP do ano passado, o circuito assinou um acordo com a renomada companhia de Hermann Tilke para o recapeamento do asfalto. Tom Garfinkel, um dos responsáveis pelo evento, acredita que a nova superfície melhorará as chances de ultrapassagem, mesmo que a prova do ano passado tenha entregado 45 manobras, um dos maiores números do ano.

"Poderíamos apenas manter a pista que tínhamos ano passado", disse. "O objetivo que traçamos para nós mesmos era termos uma grande corrida, com muitas ultrapassagens e carros lado a lado. Na pista do ano passado, haviam algumas partes em que existia apenas uma linha onde deveria ser possível ultrapassar. Não ficamos felizes com isso".

"Então vamos dar sequência com os investimentos para recapear, buscando tornar a corrida melhor. A corrida foi boa o suficiente segundo pilotos e equipes, mas queremos que seja a melhor possível".

E enquanto houve debate no ano passado sobre possíveis melhoras ao traçado do circuito de Miami, especialmente na área apertada da chicane, a decisão tomada foi de manter as coisas como estão por enquanto.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a linha de raciocínio por trás da decisão, Garfinkel disse que o feedback de pilotos e equipes foi tão misto que a organização julgou desnecessário fazer tais mudanças agora.

"A área da chicane foi feita assim por questões de segurança. Falamos com todos os chefes, pilotos, F1 e FIA. As opiniões divergiam sobre a chicane; alguns não gostaram, outros acharam ok. E esse foi o feedback do grid. Analisando com F1, FIA e Tilke, decidimos não mudar agora. Pensamos em aumentar a velocidade. Ainda estamos olhando mas, por enquanto, segue como está".

As únicas modificações planejadas são nas áreas de escape, trazendo as áreas de hospitalidade mais próximas da pista.

"Teremos menos áreas de escape. Algumas áreas de hospitalidade ficarão mais perto da pista, mas o layout segue sendo o mesmo".

Miami GP Team Village 1 / 9 Foto de: Miami GP Miami GP Team Village 2 / 9 Foto de: Miami GP Miami GP Team Village 3 / 9 Foto de: Miami GP Miami GP Team Village 4 / 9 Foto de: Miami GP Miami GP new Paddock Club rendering 5 / 9 Foto de: Miami GP Miami GP new Paddock Club rendering 6 / 9 Foto de: Miami GP Miami GP new Paddock Club rendering 7 / 9 Foto de: Miami GP Miami GP new Paddock Club rendering 8 / 9 Foto de: Miami GP Miami GP Team Village 9 / 9 Foto de: Miami GP

