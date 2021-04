F1: GP de Mônaco espera receber até 11 mil fãs nas arquibancadas

Se a edição de 2020 do GP de Mônaco de Fórmula 1 não resistiu à primeira onda da pandemia da Covid-19, os organizadores têm uma mentalidade diferente para 2021, e estão comprometidos com a realização do evento, entre 20 e 23 de maio, e estão otimistas com a possibilidade de contar a presença de fãs nas arquibancadas.

Embora seja no litoral da França, o Principado é independente do país e, por isso, não precisa seguir as medidas de saúde tomadas pelo primeiro-ministro Jean Castex. Até agora, Mônaco foi bem menos afetado pela pandemia, com pouco mais de 2 mil casos e apenas 31 mortes, registrando apenas 30 novas infecções nos últimos cinco dias.

Se tal evento de grande escala não é possível na França neste momento, a pré-venda de ingressos para o GP de Mônaco já começou. Em anos normais, os organizadores geralmente preveem cerca de 200 mil espectadores durante todo o fim de semana, contando com quem assiste a prova em varandas e barcos.

Normalmente, apenas 37 mil ingressos são colocados à venda, incluindo 22 mil em arquibancadas, mas as áreas sem assentos não são relevantes para o evento deste ano, afim de respeitar as normas de distanciamento social.

Com isso, a organização do GP anunciou uma capacidade reduzida para 2021: 40 a 50% dos assentos, o que daria entre 8,8 e 11 mil espectadores. No entanto, assentos VIPs em certos locais também estão disponíveis para este ano, e o comparecimento em potencial só será confirmado mais próximo do evento.

Para o público italiano, o comparecimento pode ser complicado pelas normas em vigor atualmente, que fecham as fronteiras francesas para os vizinhos, exceto com razões justificadas.

Após o cancelamento do GP e do GP Histórico de Mônaco em 2020, o Automóvel Clube de Mônaco optou por fazer todos os seus eventos no mesmo ano, incluindo o ePrix da Fórmula E, todos no espaço de um mês.

A ação começa em duas semanas, com o GP Histórico entre 23 e 25 de abril, seguido do ePrix em 08 de maio e a etapa da F1 fechando as festividades em 23 de maio.

Vale lembrar que essa será a 78ª edição do GP de Mônaco, que aconteceu pela primeira vez em 1929. Lewis Hamilton é o maior vitorioso entre os pilotos ativos, com três triunfos (2008, 2016 e 2019), enquanto Ayrton Senna lidera a lista com seis vitórias.

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.