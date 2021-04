Em sua estreia na Fórmula 1, a Alpine enfrentou um final de semana complicado, sem conquistar pontos com Fernando Alonso ou Esteban Ocon. E segundo a equipe francesa, as fraquezas de seu carro atual estão custando tempo vital de volta que precisa recuperar para lutar pela ponta do pelotão do meio.

O bicampeão chegou próximo de pontuar em sua volta à F1 após dois anos, mas foi forçado a abandonar devido a um superaquecimento dos freios devido a uma embalagem de sanduíche que ficou presa nos dutos, enquanto Ocon teve sua corrida comprometida após ser eliminado no Q1 na classificação.

Mesmo sem esses dramas, a Alpine não aparentou ter um ritmo para desafiar de fato suas principais rivais do pelotão do meio, McLaren, Ferrari e AlphaTauri, e é por isso que a equipe está buscando avançar com o desenvolvimento.

Marcin Budkowski, diretor executivo, disse: "A corrida do Bahrein confirmou algumas das fraquezas de nosso pacote, e estamos dando o nosso melhor para avançar, ganhando alguns décimos de segundo que nos faltaram para voltarmos à luta pela ponta do pelotão do meio".

A Alpine está planejando uma atualização de aerodinâmica para o GP em Ímola, além de usar os treinos de sexta para entender melhor qual direção de design precisa buscar para avançar nas melhoras.

"Temos uma atualização aerodinâmica para o carro nesse GP. Além disso, vamos testar alguns itens na sexta para avaliar e definir nossas atualizações para as próximas corridas".

Alonso afirmou que o objetivo da equipe para este final de semana é terminar na zona de pontos.

"Temos que lutar para conquistar nossos primeiros pontos. Vamos torcer para que todo o azar tenha ficado no Bahrein. Ainda estamos aprendendo muito sobre o carro e espero que os ajustes aqui, e o clima, sejam muito diferentes do que vimos no Bahrein".

"Deve ser bem próximo. Alguns décimos de segundo podem nos garantir boas posições".

