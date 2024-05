O GP de Mônaco de 2024 marcou mais um recorde — além da vitória de um monegasco em prova válida pela F1. Pela primeira vez na história da categoria, as posições do top 10 da corrida foram as mesmas da classificação. Em outras palavras, não houve ultrapassagens nem trocas de lugares entre os 10 primeiros finalistas.

A maior culpa disso (além dos tamanhos dos carros em Mônaco) foi a bandeira vermelha na primeira volta. Com a autorização para mexer no carro, todas as equipes trocaram os jogos de pneus. Quem tinha pneu duro, foi para médio. Quem tinha médio, foi para duro.

Essa estratégia permitiu que o top 4 seguisse sem mais paradas graças à durabilidade das borrachas mais duras. Já quem usou os pneus médios só trocou quando estava com boa vantagem para os carros de trás.

No total, o GP de Mônaco de 2024 teve quatro ultrapassagens. Contudo, parte disso se deu aos ultrapassados estarem sofrendo com pneus e preparando para os pits. Em um dos casos, Stroll teve um pneu furado e teve que desacelerar na Tabac.

A informação sobre o recorde "negativo" do GP de Mônaco veio de Sean Kelly, dono de uma empresa de análise de dados da Fórmula 1, que conta com um grande banco de dados para gerar estatísticas sobre a categoria.

