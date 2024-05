Charles Leclerc disse que palavras não explicam o sentimento de vencer em casa. Contudo, o monegasco relatou que muitos sentimentos começaram a subir para a cabeça nas 15 voltas finais. Na entrevista pós-corrida, Leclerc falou que começou a pensar muito no pai, falecido em 2017.

"Nas 15 voltas finais você começa a torcer para que nada dê errado. As emoções estavam subindo. Pensei muito no meu pai durante as voltas finais, mais do que eu imaginei que fosse pensar durante a pilotagem. Era um sonho nosso me ver correr e vencer aqui. É inacreditável", disse o piloto da Ferrari.

"Palavras não podem explicar [o sentimento de vencer o GP de Mônaco]. É uma corrida difícil, eu acho que o fato de eu ter duas poles e nunca vencido deixa [a vitória] ainda melhor. É a corrida que me fez sonhar em ser piloto da F1 um dia", disse Leclerc.

"Eu sabia que tínhamos muita margem, mas ainda tinham mais 18 voltas para fazer no mesmo pneu, o que era muito difícil. Fizemos um grande gerenciamento dos pneus. Nas últimas 10 voltas eu pude apertar mais [o ritmo]."

"O carro estava incrível. Eu quero agradecer ao time por ter feito um trabalho incrível nos últimos meses, me deram a oportunidade de finalmente vencer essa corrida é, novamente, um sentimento especial", concluiu o piloto ao agradecer à Ferrari pelo desempenho do carro.

F1 AO VIVO: Tudo do GP de MÔNACO, com LECLERC pole e Verstappen 6º no grid | CAMPOS E MOTTA comentam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!