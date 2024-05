Oscar Piastri até tentou algo raríssimo, vencer em Mônaco ultrapassando na pista. Porém, o australiano terminou o GP do principado em P2. Apesar do bom ritmo e de colar em Charles Leclerc diversas vezes durante a corrida, Piastri reconhece que não tinha como superar o fim de semana perfeito do rival da Ferrari.

Ao ser perguntado se um melhor resultado na Classificação teria mudado o resultado, Piastri concordou. O piloto ficou com o P2 na sessão, 0s154 atrás de Leclerc. Porém, o australiano destacou o fim de semana perfeito de Leclerc

"Mas, para ser honesto, Charles esteve muito bem durante todo o fim de semana e você sabe que eles foram rápidos desde a primeira volta, eu acho que seria necessário algo muito especial na qualificação para superá-los."

"A oportunidade quase esteve aí, mas provavelmente teria sido a melhor volta da minha vida, então estou feliz com o bom resultado do P2 para a equipe", comentou Piastri.

"É bom finalmente colocar um resultado no placar como temos feito. Estivemos muito fortes nos últimos fins de semana, mas não tivemos resultados para mostrar. É tão bom ter um pódio e que lugar melhor?", disse o piloto da McLaren

F1 AO VIVO: Tudo do GP de MÔNACO, com LECLERC pole e Verstappen 6º no grid | CAMPOS E MOTTA comentam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!