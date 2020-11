A equipe Haas confirmou na manhã desta segunda que o francês Romain Grosjean deve receber alta do hospital já na próxima terça-feira (01), enquanto ele segue se recuperando do assustador acidente sofrido na primeira volta do GP do Bahrein de Fórmula 1.

O francês saiu do carro com queimaduras nas mãos e nos pés, mas sem maiores lesões de seu acidente.

Em um breve comunicado divulgado nesta segunda, a equipe anunciou: "Romain Grosjean segue com seu tratamento no Hospital das Forças de Defesa do Bahrein tendo ficado lá durante a noite após seu acidente no GP".

"O tratamento de suas queimaduras está seguindo bem. Grosjean recebeu a visita de Gunther Steiner, chefe da Haas, na segunda, e espera sua alta do hospital na terça, primeiro de dezembro".

Falando com a mídia na segunda antes de ir ao hospital, Steiner disse que apoiaria qualquer decisão que Grosjean tomasse sobre participar no GP do Sakhir. Pouco após a divulgação desta nota, a equipe confirmou que Pietro Fittipaldi correrá no lugar do francês.

"Ele estava se sentindo bem, de bom humor. Devo admitir que até fizemos algumas piadas e conversamos sobre o caso. Ele me perguntou algumas coisas, eu fiz perguntas a ele, mas ele estava de bom humor. Quando liguei, ele estava no telefone com seu filho, falando com sua família".

Perguntado se haveria um aspecto mental e físico à tomada de decisão sobre um possível substituto de Grosjean, Steiner disse que a decisão ficaria por conta do francês.

"Não sei te responder. Certamente não perguntaria isso a ele hoje. Então vou deixar para amanhã, ver como ele está. A decisão é dele e não vou interferir. Vou seguir o que ele dizer".

