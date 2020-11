O Brasil voltará a estar representado no grid da Fórmula 1 após mais de três anos. A Haas confirmou nesta segunda-feira que Pietro Fittipaldi substituirá Romain Grosjean no GP do Sakhir, a segunda corrida no circuito do Bahrein, após seu assustador acidente sofrido na volta de abertura da prova do último domingo.

O francês sofreu queimaduras nas mãos e nos pés, além de ter uma suspeita de fratura na costela, o que o fez passar a noite no hospital. Apesar da possibilidade de Grosjean ter alta do hospital na terça, a Haas confirmou que ele não poderá correr o GP do Sakhir.

Com isso, o brasileiro recebeu a chance e fará sua estreia na F1.

"Após conversas, decidimos que isso era o melhor para Grosjean, perder pelo menos uma corrida e a escolha por Pietro foi fácil", disse Gunther Steiner, chefe da Haas. "Pietro comandará o VF-20, um modelo que ele tem familiaridade por estar conosco há duas temporadas".

"É a escolha certa e uma ótima oportunidade para ele. Ele tem sido paciente e sempre esteve pronto para esta oportunidade, que agora veio. É por isso que queremos ele no carro e tenho certeza de que fará um bom trabalho".

Pietro é neto do bicampeão de F1 Emerson Fittipaldi, e foi campeão da Fórmula V8 3.5 em 2017, além de passagens pela Indy e a Super Fórmula. O brasileiro reconheceu que as circunstâncias para sua estreia "não são ideais" mas agradeu a equipe pela oportunidade.

"Estou próximo da equipe nesta temporada, na pista e no simulador, então estou familiarizado com as operações de um fim de semana. Será muito legal fazer minha estreia na F1. Darei o meu melhor e mal posso esperar pelo treino livre de sexta!".

