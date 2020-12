Romain Grosjean, piloto titular da Haas na Fórmula 1, sofreu um forte acidente no GP Bahrein, em que o carro que pilotava partiu ao meio e pegou fogo logo na primeira volta da corrida em Sakhir. Após conseguir sair vivo de uma batida forte na barreira interna da curva 3, o piloto afirmou que manterá os trabalhos com uma psicóloga para manter a mente sã.

Grosjean, inclusive, revelou que o maior problema foi o sofrimento de seus conhecidos. “Qual é o mais difícil? Para mim não é o que passei, esta é a minha vida, o meu trabalho e o risco que corremos, mas é o que faço as pessoas passarem”, disse o piloto francês.

“Por dois minutos e 43 segundos, eles pensaram que seu amigo, marido, pai estavam mortos, e é nisso que estou trabalhando, porque foi isso que me fez chorar, que fiz as pessoas sofrerem tanto”, completou.

O piloto da Haas trabalha com uma psicóloga desde 2012, após uma forte batida no GP da Bélgica daquele ano. Grosjean teve que cumprir um banimento de uma corrida após o acidente e, desde então, acredita que o trabalho vem sendo positivo, já que não teve nenhum “pesadelo ou flashback”.

“Não paramos (o trabalho com a) psicóloga. Há oito anos trabalhamos juntos”, disse Grosjean.

“Ela apenas disse ‘Olha, vai haver coisas pós-trauma, então só precisamos tratá-las bem cedo’. Não tivemos nenhuma surpresa ruim. Até agora não tive pesadelos, não tive nenhum flashback”, completou.

