A Mercedes segue aguardando para saber se Lewis Hamilton poderá correr o GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, mas Toto Wolff afirmou que a equipe vai fazer "tudo que estiver a seu alcance" para ter o heptacampeão no carro pelo menos para o sábado e o domingo.

Hamilton está atualmente no penúltimo dia de sua quarentena no Bahrein após testar positivo para Covid-19, mas tem um longo caminho para correr em Abu Dhabi, que envolve lidar com normas sanitárias de dois países diferentes, uma autorização do governo de Abu Dhabi, além de mais de um teste negativo para poder sair do país e entrar no paddock em Yas Marina.

No GP de Sakhir, a Mercedes convocou George Russell e o britânico segue a espera de uma decisão se correrá com a equipe alemã novamente ou se volta para a Williams. No momento, a programação de coletivas da quinta-feira (10), divulgada pela FIA, conta com Russell na Mercedes e Jack Aitken na Williams, mas não pode ser tratada como algo definitivo.

Hamilton disse no começo da semana que se sentia bem melhor após sofrer com alguns sintomas da Covid, mas que já havia retomado suas atividades físicas.

Por enquanto, a Mercedes ainda não deu um indicativo claro sobre a situação de Russell, mas reafirma que a prioridade é colocar Hamilton no carro caso ele possa integrar a 'biosfera' de Abu Dhabi.

"Ainda há questões com relação a quem estará em nosso carro em Abu Dhabi. As condições de Lewis estão melhorando, mas não saberemos até mais próximo da hora se ele poderá correr".

"Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para tê-lo no carro e sabemos que ele está determinado a voltar o mais rápido possível. Mas sua saúde é a maior prioridade, então vamos acompanhar a situação".

