F1: Grosjean precisa de cirurgia na mão por causa de queimaduras

Piloto francês que deixou a Haas após a Fórmula 1 2020, Romain Grosjean revelou que precisa fazer cirurgia nas mãos após as queimaduras sofridas no GP do Bahrein, no qual o piloto bateu de frente contra um guard rail e ficou em uma bola de chamas em Sakhir.

Na ocasião, Grosjean perdeu o controle do carro após toque com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat e não conseguiu evitar a batida frontal de 53G, que partiu a Haas ao meio e causou uma forte explosão no deserto barenita.

O francês ficou 28s 'dentro' do fogo, mas conseguiu sair sozinho do cockpit e pular uma barreira antes de ser atendido pela equipe médica da F1, que chegou rapidamente ao local do incidente. O piloto passou três noites no hospital, mas escapou de maiores lesões.

“Eu poderia quase viver normalmente com a minha mão direita já”, disse o bem-humorado Grosjean em entrevista à emissora RTL. “O único problema é que fica bem doloroso nesse clima frio."

Entretanto, a mão esquerda do competidor ainda precisa de “outras boas três semanas”, segundo ele. “Mas existem pequenas vitórias todos os dias. A primeira é que está 99,9% certo que não vou precisar fazer enxerto e meu dedinho também já está fora da bandagem”, disse.

“Vou precisar operar esta semana, porque o ligamento do dedão foi rompido, então serão de quatro a seis semanas de imobilização no polegar”, ponderou o francês, que foi substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi.

Grosjean, porém, não perdeu a alegria: "Brinquei com os meus amigos que não poderei ser um modelo de mãos, mas, honestamente, isso não é nada em comparação com o que poderia ter acontecido."

