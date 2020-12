Pandemia ‘ajuda’ equipes e taxas de inscrição para temporada 2021 caem; entenda

O calendário reduzido de 2020 da Fórmula 1 significa que as equipes pagarão uma taxa de inscrição menor no próximo ano, com a Mercedes vendo sua conta ser reduzida em mais de US$ 1 milhão.

Um plano original para um calendário de 22 corridas teve que ser abandonado por causa da pandemia do novo coronavírus e, no final, o cronograma reformulado foi reduzido para 17 provas.

A oportunidade reduzida de marcar pontos significa que, com a taxa de inscrição baseada na classificação final, os custos de todos diminuíram.

Como parte da reestruturação das finanças da F1 em 2013 para ajudar a FIA a obter parte da receita do esporte, foi acordado que as equipes pagariam uma taxa de inscrição com base no número de pontos conquistados no campeonato da temporada anterior.

Os custos podem ser assustadores às vezes, a Mercedes no ano passado pagou a maior taxa de todos os tempos para correr em 2020 - incríveis US$ 5.490.812.

De acordo com a versão atual das regras, a FIA estabelece que cada equipe deva pagar uma taxa básica de US$ 556.509, que deve ser apresentada no momento da apresentação da inscrição.

Além disso, a equipe vencedora do campeonato mundial deve pagar US$ 6.677 a mais para cada ponto obtido durante o campeonato mundial de 2020.

Para cada outro competidor, o custo é de US$ 5.563 para cada ponto. Isso precisa ser pago este mês, assim que a contagem final de pontos chegar.

Enquanto a Mercedes terá novamente que pagar a maior taxa de todas as equipes depois de conquistar seu sétimo título mundial de F1, sua contagem de pontos menor significa um número também menor do que no ano passado.

A Mercedes conseguiu marcar ‘apenas’ 573 pontos este ano, em comparação com os 739 que de 2019.

Isso significa que sua taxa de inscrição caiu de US$ 5.490.812 dólares para US$ 4.382.430.

Mas a Mercedes não é a equipe que teve a maior redução nas taxas de inscrição neste ano, porque a campanha decepcionante da Ferrari pelo menos significou um grande corte em quanto ela deve pagar para entrar.

No ano passado, a equipe Maranello terminou em segundo lugar, atrás da Mercedes, com 504 pontos - e isso significou uma taxa de inscrição de US$ 3.360.261.

Este ano, terminar em sexto na classificação com apenas 131 pontos, significa que a conta de entrada da Ferrari foi reduzida para US$ 1.285.262.

A maior perdedora com a queda nas taxas de inscrição é a FIA, com seus ganhos cortados drasticamente por causa do calendário de 17 corridas.

Perder cinco corridas significa que a receita do órgão regulador caiu em pelo menos US$ 2.837.130.

Veja a lista completa das taxas de inscrição que as equipes devem pagar para 2021 e como elas se comparam ao ano anterior.

Taxas para 2021

Equipe Pontos Taxa baseada em pontos Total Mercedes 573 $3,825,921 $4,382,430 Red Bull 319 $1,774,597 $2,331,106 McLaren 202 $1,123,726 $1,680,235 Racing Point 195 $1,084,785 $1,641,294 Renault 181 $1,006,903 $1,563,412 Ferrari 131 $728,753 $1,285,262 AlphaTauri 107 $595,241 $1,151,750 Alfa Romeo 8 $44,504 $601,013 Haas 3 $16,689 $573,198 Williams 0 $0 $556,509

2020

Equipe Pontos Taxa baseada em pontos Total Mercedes 739 $4,934,303 $5,490,812 Ferrari 504 $2,803,752 $3,360,261 Red Bull 417 $2,319,771 $2,876,280 McLaren 145 $806,635 $1,363,144 Renault 91 $506,233 $1,062,742 Toro Rosso 85 $472,855 $1,029,364 Racing Point 73 $406,099 $962,608 Alfa Romeo 57 $317,091 $873,600 Haas 28 $155,764 $712,273 Williams 1 $5,563 $562,072

Lista de entradas de 2021

