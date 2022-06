F1: Haas deve adiar pacote de atualizações até o GP da Hungria

Carregar reprodutor de áudio

De acordo com o chefe da Haas, Gunther Steiner, o grande pacote de atualizações da Haas deve acontecer no GP da Hungria de Fórmula 1. As mudanças estavam planejadas para a etapa da França, mas devido a atrasos, devem aparecer no circuito de Hungaroring. Steiner também revelou que essa será a última atualização da equipe na temporada.

"Talvez seja na Hungria", disse Steiner em Montreal sobre as atualizações. "Demos um passo atrás porque queríamos verificar outra coisa no túnel de vento, mas agora estamos a todo vapor na produção para a Hungria”.

A Haas optou por não realizar nenhuma atualização em seu VF-22, pois sentiu que ainda havia desempenho a ser entregue pelo carro. Com isso, a equipe terá apenas uma grande atualização durante a temporada e já pensa no carro do próximo ano.

"Vamos mudar para o carro do próximo ano. É isso", disse ele. "Não há mais atualizações. Estamos apenas parando para fazer peças para este carro. Você sempre continua a desenvolver e, obviamente, se você encontrar algo que lhe dê uma grande vantagem, então você o faz.”

"Mas não estamos trabalhando especificamente para este carro em um pacote grande."

